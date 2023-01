EN AUGMENTANT LES TAXES DE 80 % SUR LE VAPOTAGE, LE GOUVERNEMENT DE LA CAQ POURRAIT BRISER LES RÉSOLUTIONS DE MILLIERS DE QUÉBÉCOIS D'ARRÊTER DE FUMER.

La CDVQ demande au ministre de la Santé de remettre le ministre Girard à l'ordre

MONTRÉAL, le 1er janv. 2023 /CNW Telbec/ - La journée du 1er janvier, pour de nombreux Québécois et Québécoises, est celle de la prise de résolutions. Parmi les plus fréquentes, mais les plus difficiles à maintenir, celle d'arrêter de fumer arrive en haut de liste. Le 7 décembre dernier, le ministre des Finances du Québec, M. Eric Girard, a annoncé dans sa mise à jour économique et financière, l'augmentation des taxes sur le vapotage. Avec cette augmentation de taxes, le gouvernement de la CAQ, pourrait contribuer à ce que des dizaines de milliers de Québécois abandonnent leurs résolutions et retournent à la cigarette en 2023.

« Alors que le gouvernement de la CAQ prétend s'attaquer à l'inflation, il annonce du même coup une nouvelle taxe majeure qui aura pour effet d'augmenter le prix de détail des produits de vapotage de 40 à 80%. Si cette mesure va de l'avant, les vapoteurs Québécois verront les taxes, déjà excessives, encore doubler car la nouvelle taxe fédérale sur le vapotage entre d'ailleurs en vigueur aujourd'hui » a commenté Valerie Gallant, porte-parole de la CDVQ.

Cela limitera, encore une fois, les vapoteurs et le million de Québécois qui fument toujours, d'avoir accès à un produit reconnu et efficace pour arrêter de fumer. Le ministre Girard, devrait d'ailleurs consulter le tout nouveau RAPPORT SUR LE PREMIER EXAMEN LÉGISLATIF DE LA LOI SUR LE TABAC ET LES PRODUITS DE VAPOTAGE1, publié le 9 décembre dernier par Santé Canada qui confirme l'importance du vapotage dans un processus de cessation tabagique.

La CDVQ croit que derrière la prétention de vouloir protéger les Québécois, le gouvernement veut tout simplement taxer les vapoteurs québécois et augmenter ses revenus au détriment de leur santé « Il est clair que si le gouvernement de la CAQ est sérieux dans sa volonté de combattre le taux de tabagisme, il ne devrait pas imposer une taxe supplémentaire. Le gouvernement augmentera bien évidemment ses revenus, mais il contribuera à retourner les gens vers la cigarette. Et cela est irresponsable » de conclure Mme Gallant.

Enfin, la Coalition des droits des vapoteurs du Québec profite de cette journée de prise de résolutions pour sensibiliser la population à cet enjeu de santé publique et invite le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, à remettre à l'ordre le ministre des Finances Eric Girard et contrôler son appétit grandissant pour les nouvelles taxes.

____________________________________________________________________________________________________ 1 https://www.canada.ca/fr/sante-canada/programmes/consultation-examen-legislatif-loi-tabac-produits-vapotage/rapport-final.html

La Coalition des droits des vapoteurs du Québec a pour mission de défendre les droits des vapoteurs et des fumeurs pour un accès à un outil important de réduction des méfaits du tabac, soit la vapoteuse. Elle revendique une politique de santé publique comprenant un volet axé sur la réduction des méfaits et accordant une place importante au vapotage, une demande amplement justifiée par la science.

