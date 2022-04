En aidant ses clients et la capitale nationale à assurer le développement durable, Hydro Ottawa figure au palmarès des employeurs les plus écolos au Canada pour la 11e année

OTTAWA, ON, le 20 avril 2022 /CNW/ - Hydro Ottawa célèbre sa nomination, pour la 11e année, au palmarès des employeurs les plus écolos au Canada. Cette distinction reconnaît le leadership de l'entreprise et sa détermination soutenue à protéger l'environnement et à aider ses clients et la capitale nationale à atteindre leurs objectifs de développement durable.

Hydro Ottawa estime que sa responsabilité première consiste à être un partenaire de premier plan dans un avenir énergétique intelligent et à contribuer à faire d'Ottawa une capitale dynamique et durable. Cette conviction ne se limite pas à ses propres activités et à leurs répercussions sur l'environnement. Elle s'applique aussi aux collectivités où vivent et travaillent les clients de l'entreprise.

Le partenariat entre Hydro Ottawa et la Ville d'Ottawa illustre parfaitement cette approche : projets d'infrastructure de recharge pour les véhicules électriques et les transports en commun; initiative municipale Évolution énergétique destinée à faire progresser l'économie d'énergie, l'efficacité énergétique et la production d'énergies renouvelables; engagement à fournir à l'Ontario davantage d'électricité renouvelable et propre en vertu d'un contrat d'approvisionnement de 40 ans portant sur la production de ses deux centrales hydroélectriques récemment remises à niveau qui sont situées au Québec; et collaboration avec Zibi Canada et Produits Kruger pour installer à Zibi, site d'une superficie de 34 acres situé dans un secteur riverain du centre-ville, un système de quartier reposant sur l'énergie thermique qui en fera la première communauté zéro carbone dans la région.

À la fin de 2021, Hydro Ottawa a annoncé qu'elle renforcerait son engagement à l'égard du développement durable en accélérant sa transition vers des activités carboneutres d'ici 2030. Il s'agit d'une première parmi les compagnies d'électricité appartenant à une municipalité au Canada.

Faits en bref

En décembre 2021, Électricité Canada a accordé à Hydro Ottawa la prestigieuse désignation « entreprise Électricité durable », ce qui en fait la onzième compagnie d'électricité au Canada et la troisième en Ontario à obtenir cette distinction.

En novembre 2021, Hydro Ottawa a annoncé qu'elle s'engageait à appuyer le parc d'autobus électriques de la Ville d'Ottawa en assurant l'approvisionnement en électricité de façon sûre et durable, tandis qu'Envari se chargerait d'installer et de maintenir l'infrastructure de recharge au Garage St-Laurent d'OC Transpo.

Plus important producteur d'énergie verte appartenant à une municipalité en Ontario, Portage Énergie produit dans ses centrales hydroélectriques, ses centrales aux gaz d'enfouissement et ses installations solaires assez d'électricité de source renouvelable pour alimenter 107 000 clients résidentiels chaque année.

En 2019, Hydro Ottawa s'est installée dans ses deux nouveaux centres d'opération et son nouveau siège social. Tous ces immeubles possèdent la certification Or LEED (certification de bâtiments verts mondialement reconnue en matière de développement durable).

La production d'énergie solaire aux nouvelles installations d'Hydro Ottawa répond à environ 18 % de la demande énergétique à son centre d'opérations du secteur est et à 100 % à son centre du secteur sud.

Hydro Ottawa valorise systématiquement plus de 90 % de ses déchets.

Maintenant proposé en mode virtuel, le programme de sensibilisation qu'offre Hydro Ottawa en partenariat avec les organismes Electricity Safety and Conservation et Relay Education initie les élèves des écoles élémentaires à une culture axée sur l'économie d'énergie et le développement durable. Plus de 307 000 élèves d'Ottawa ont assisté aux présentations de ce programme depuis son lancement.

Hydro Ottawa est un membre fondateur d'EnviroCentre et de 613 Carbone, réseau en pleine expansion regroupant des organisations d'Ottawa qui se fixent des objectifs de réduction des gaz à effet de serre et travaillent à les atteindre.

La Ville d'Ottawa compte sur Envari pour moderniser le système de cogénération à l'une de ses usines de traitement des eaux usées. Le remplacement des trois dispositifs de cogénération de l'usine et l'ajout d'un quatrième permettront d'éliminer l'émission de 1 565 tonnes de CO2 par an et de réduire de 80 millions de dollars les coûts de cette installation sur une période de 25 ans.

Citation

« Chaque fois qu'elle prend une décision, Hydro Ottawa évalue les retombées positives que celle-ci doit avoir sur l'environnement, sa collectivité et ses clients. Nous nous faisons un devoir d'être un agent de changement qui ne se limite pas à fournir à la capitale nationale un approvisionnement sûr et fiable en énergie propre. Nous tenons aussi à aider notre ville et ses résidents à accélérer leur stratégie de développement durable et à atteindre leurs propres objectifs dans le domaine. Pour ce faire, nous menons des initiatives ambitieuses, nous innovons et nous établissons des partenariats pour protéger l'environnement. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

À propos de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc.

La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. (Hydro Ottawa) est détenue en propriété exclusive par la Ville d'Ottawa. Ses principaux champs d'activité sont la distribution d'électricité, la production d'énergie renouvelable ainsi que la prestation de services énergétiques et de services aux entreprises. En tant que partenaire d'excellence dans un avenir énergétique intelligent, Hydro Ottawa est déterminée à favoriser le développement durable et à réduire les répercussions environnementales de tous les aspects de ses activités. Elle possède trois filiales principales, dont elle assure l'exploitation : Hydro Ottawa limitée - société de distribution locale qui approvisionne plus de 353 000 clients répartis sur le territoire de la Ville d'Ottawa et celui du Village de Casselman; Portage Énergie - principal producteur d'énergie verte appartenant à une municipalité en Ontario, dont le parc d'énergie verte a une puissance installée de 128 mégawatts (soit assez d'électricité pour alimenter 107 000 clients résidentiels); et Envari - fournisseur de solutions énergétiques offrant une gamme de produits et de services qui aident les municipalités, ses clients commerciaux et industriels et diverses sociétés de distribution locale à réduire leur consommation et leurs coûts énergétiques.

