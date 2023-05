En action pour la prévention! - S'inscrire aux Journées SST: un choix judicieux!

SAINT-JÉRÔME, QC, le 8 mai 2023 /CNW/ - Vous avez à cœur la santé et la sécurité du travail? Vous souhaitez en apprendre davantage sur la prévention de divers risques dans votre milieu de travail? Inscrivez-vous sans tarder à la première édition des Journées santé et sécurité du travail (SST), présentées par la Direction de la prévention-inspection - Rive-Nord de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), qui auront lieu les 7 et 8 juin prochains, de 8 h à 16 h 30, au Impéria Hôtel & Suites de Terrebonne.

Pourquoi participer?

Les Journées SST, c'est le moment tout indiqué pour :

en apprendre davantage sur les meilleures pratiques en SST, en choisissant parmi 12 conférences sur des thèmes aussi diversifiés que la LMRSST une vision d'ensemble, première étape vers la prise en charge, la visite d'un inspecteur, la prévention des chutes et les risques électriques;

vous inspirer des bons coups d'entreprises de la région lors de la remise des Grands Prix de la CNESST;

rencontrer des professionnelles et professionnels de la CNESST et de la Santé publique au salon des exposants, qui vous feront découvrir leurs services et des astuces pour rendre les milieux de travail plus sains et sécuritaires.

L'inscription est gratuite et débute le 8 mai 2023 et s'échelonnera jusqu'au 2 juin 2023. Les places étant limitées, n'hésitez pas à vous inscrire sans tarder aux conférences de votre choix.

Dans un contexte stimulant, positif et favorisant les échanges, les Journées SST représentent une occasion idéale pour vous outiller afin d'agir concrètement en prévention. Plus que jamais, la SST doit faire partie de notre quotidien et retenir toute notre attention.

Inscription

Pour s'inscrire ou pour plus de renseignements : Journées santé et sécurité au travail | CNESST .

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Source : Cindy L'Heureux, communicatrice régionale

CNESST - Direction de la prévention- inspection - Rive-Nord

Téléphone : 450 431-4000, poste 4077

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail