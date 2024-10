En 48 heures, des jeunes Québécois et Français relèvent le défi de la découvrabilité en français

MONTRÉAL, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Le Découvrathon, événement inédit organisé en marge du XIXe Sommet de la Francophonie à Paris, a montré l'importance d'impliquer les jeunes dans la création de solutions innovantes pour rendre les contenus culturels et scientifiques francophones plus attractifs et accessibles. Cette initiative, combinant « découvrabilité » et « marathon », a réuni quatre équipes franco-québécoises de jeunes talents, qui ont développé en 48 heures des projets basés sur des jeux de données culturelles fournis par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et la Bibliothèque nationale de France (BnF).

Le résultat de ce marathon créatif fait écho à deux éléments de la Déclaration du XIXe Sommet de la Francophonie, en particulier à l'engagement de considérer l'avenir des jeunes comme une priorité.

Deux projets lauréats ont été récompensés :

Nébularium

Une interface utilisateur immersive permettant de découvrir des œuvres francophones « invisibles » grâce à une navigation fondée sur la sérendipité. Les livres sont présentés sous forme de constellations d'étoiles interconnectées en fonction de leurs similarités thématiques. Les utilisateurs peuvent explorer librement ces associations inédites, enrichies par des filtres interactifs qui affinent l'affichage de la constellation.

Équipe : Houssam Bourkane, Antoine Desrochers-Godin et Cristel Silva

Siriu

Conçu pour les 18-25 ans, Siriu est un catalogue de bibliothèque en ligne intelligent qui améliore la découvrabilité des œuvres francophones disponibles dans le catalogue de BAnQ. Grâce à un algorithme de recommandation personnalisé, Siriu met en avant des livres souvent éclipsés par les contenus anglophones et facilite l'accès direct aux œuvres numériques via la plateforme Pretnumerique.ca.

Équipe : Sergei Kapochkin, Édouard Raffis, Lucie Astier et Chanel Vincent-Dubé

Vers une incubation à Montréal : une dynamique d'innovation pour tous

Leurs propositions étant de grande qualité, les quatre équipes seront invitées à poursuivre l'aventure en participant à la phase d'incubation afin de présenter leurs prototypes lors de la Journée internationale de la Francophonie, en mars 2025. Chaque projet continuera d'évoluer grâce à l'accompagnement de mentors et d'experts en technologie, culture et intelligence artificielle, du Québec et de la France.

Citations des partenaires :

« À l'instar de la Déclaration du Sommet de la Francophonie, nous réitérons que nos milieux documentaires sont un terreau fertile pour l'innovation. Ce Découvrathon donne un exemple puissant de ce que l'innovation, portée par la jeunesse et le bien commun, peut faire de riches données patrimoniales. Ces jeunes sont bien placés pour comprendre les nouvelles habitudes de consommation et pour concevoir des solutions innovantes avec de bons outils. L'avenir de la francophonie numérique passe par cette combinaison de savoirs et de créativité. »

- Marie Grégoire, présidente-directrice générale, BAnQ

« La concrétisation de la découvrabilité constitue un impératif majeur pour nos sociétés et représente un vecteur incontournable, voire indispensable, au positionnement de la francophonie scientifique et culturelle au sein d'un environnement numérique. Le Découvrathon en est un parfait exemple et démontre l'engagement des jeunes en matière de francophonie. »

- Magda Fusaro, secrétaire générale par intérim et professeure, ORBICOM, UQAM

« La découvrabilité est un enjeu transversal qui nécessite des façons de faire à la fois connues et innovantes. Le Découvrathon mène à des idées et à des preuves de concepts de solution collectives, et est également un processus moteur qui mobilise et réunit des jeunes talents -

"les découvrathlètes" - et également des professionnels, des praticiens, des chercheurs, ainsi que les structures et institutions autour d'eux. L'échange interculturel et la mise en résonance d'expertises variées, notamment avec les données et leur exploitation, sont sources de créativité et d'innovation pour aborder les enjeux complexes liés à la découvrabilité et à la découverte de contenus francophones culturels et scientifiques. »

- Viêt Cao, directeur innovation & analytique de données, Synapse C

« Cette première édition du Découvrathon a montré que la jeunesse francophone doit davantage s'exprimer et être mise à contribution pour trouver des solutions afin de promouvoir et de rendre plus visibles et accessibles des contenus numériques représentatifs de la diversité culturelle et linguistique de la Francophonie. C'est du moins le pari gagnant qu'ont fait les porteurs de cette initiative et leurs partenaires, en misant sur la créativité et l'ingéniosité des jeunes et talentueuses équipes franco-québécoises sélectionnées. Ce concours d'innovation responsable a en effet permis de faire émerger des pistes de solutions numériques très concrètes, originales et prometteuses pour répondre à des besoins et à des défis de découvrabilité auxquels sont confrontés des institutions publiques de diffusion culturelle et leurs usagers. C'est toute la francophonie qui en sort gagnante! »

- Destiny Tchéhouali, professeur à l'UQAM, titulaire de la Chaire UNESCO en communication et technologies pour le développement et cotitulaire de la Chaire du Québec sur l'IA et le numérique francophones

À propos du Découvrathon

Le Découvrathon s'est tenu au DataLab de la Bibliothèque nationale de France (BnF) et a été coorganisé par ORBICOM - Réseau international des chaires UNESCO en communication (UQAM), BAnQ, la BnF, Synapse C et la Chaire UNESCO en communication et technologies pour le développement (UQAM). L'objectif était de proposer des projets innovants pour améliorer la visibilité des contenus culturels et scientifiques francophones en ligne, un enjeu crucial pour le rayonnement de la francophonie.

Afin de renforcer toujours plus le rayonnement de la culture francophone sur le plan numérique, une deuxième édition du Découvrathon pourrait voir le jour et inclure des participantes et participants issus de toute la Francophonie, encourageant ainsi la diversité et la créativité à l'échelle mondiale.

Partenaires

Le Découvrathon a été rendu possible grâce à l'engagement des partenaires suivants :

Fonds de recherche du Québec (FRQ)

Ministère de l'Enseignement supérieur du Québec

Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ)

Ministère de la Culture et des Communications du Québec

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec

Ministère de la Langue française

Chaire de recherche du Québec sur l'intelligence artificielle et le numérique francophones

