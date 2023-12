En 2024, le Régime de rentes du Québec continue à évoluer

QUÉBEC, le 12 déc. 2023 /CNW/ - Afin d'offrir une plus grande flexibilité financière aux personnes à la retraite, de nouvelles dispositions du Régime de rentes du Québec seront mises en œuvre le 1er janvier 2024.

Les principales modifications apportées seront les suivantes :

Possibilité d'arrêter de cotiser au Régime à partir de 65 ans pour les personnes qui recevront déjà leur rente de retraite;

Meilleure protection offerte aux participantes et aux participants qui continueront de travailler à temps partiel ou qui commenceront à recevoir leur rente après 65 ans. Le salaire qu'elles et ils obtiendront après 65 ans ne pourra réduire la moyenne de gains de carrière utilisée pour calculer leur rente;

Hausse de l'âge maximal pour pouvoir demander une rente de retraite, qui passera de 70 à 72 ans;

Arrêt automatique des cotisations après 72 ans.

Ces dispositions découlent de l'adoption par l'Assemblée nationale, le 6 décembre dernier, de la Loi concernant la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 21 mars 2023 et modifiant d'autres dispositions.

La bonification du Régime se poursuit

Pour assurer aux Québécoises et aux Québécois un meilleur revenu à la retraite, le Régime de rentes du Québec est composé, depuis 2019, d'un régime de base et d'un régime supplémentaire. La mise en place de ce dernier se fait de façon graduelle jusqu'en 2025.

Dès l'an prochain, le taux de cotisation global au régime de base et au régime supplémentaire du Régime de rentes du Québec demeurera de 12,80 % pour la portion de salaire comprise entre 3 500 $ et 68 500 $. Les personnes dont le salaire est supérieur à 68 500 $ cotiseront jusqu'à un plafond plus élevé. En effet, une nouvelle cotisation de 8 % sera prélevée sur la portion de leur salaire comprise entre 68 500 $ et 73 200 $. Toutes ces cotisations seront partagées en parts égales entre les personnes salariées et leurs employeurs. Les travailleuses et travailleurs partagées en autonomes continueront d'assumer les deux parts de la cotisation.

La cotisation maximale pour une personne salariée sera de 4 160 $ (6,4 %), pour la portion de salaire comprise entre 3 500 $ et 68 500 $, et de 188 $ (4 %) pour les gains compris entre 68 500 $ et 73 200 $.

Rappelons que les jeunes travailleurs et travailleuses bénéficieront de l'augmentation la plus marquée de leur rente de retraite, tandis que les personnes qui prendront leur retraite au cours des prochaines années auront droit à une augmentation de leur rente proportionnelle au nombre d'années où elles auront cotisé au régime supplémentaire.

Citation

« Grâce aux nouvelles dispositions adoptées récemment, le Régime de rentes du Québec offrira plus d'options aux travailleurs pour faire des choix en fonction de leur situation personnelle. Cette flexibilité encouragera le maintien en emploi des travailleurs de 65 ans et plus, mais surtout, aidera les citoyens à améliorer leur bien-être financier à la retraite. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable de Retraite Québec

