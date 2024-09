Une nouvelle œuvre vibrante de l'artiste muraliste anishinabek Que Rock accueillera les visiteurs du port et du havre de Toronto

TORONTO, le 20 sept. 2024 /CNW/ - PortsToronto, Ogiima Kwe Sault, la cheffe Claire Sault de la Première Nation des Mississaugas de Credit, et l'artiste Que Rock ont dévoilé aujourd'hui Shagi, une nouvelle fresque murale au terminal de croisières du port de Toronto.

Créée par l'artiste anishinabek Que Rock, cette fresque représente le clan des grues avec sa figure centrale, le grand héron bleu. Son symbolisme et ses couleurs vibrantes visent à créer une expérience de guérison visuelle et à accueillir les visiteurs au port et au havre de Toronto.

Hellen Siwanowicz, membre du conseil d'administration de PortsToronto, la chef Claire Sault de la Première nation des Mississaugas de Credit, RJ Steenstra, président et chef de la direction de PortsToronto, Que Rock, artiste, et Sandra Pupatello, présidente du conseil d'administration de PortsToronto, posent à côté de Shagi à le terminal des navires de croisière du Port de Toronto. (Groupe CNW/PortsToronto)

« Cette installation au terminal de croisières du Port de Toronto est plus qu'une œuvre d'art; C'est un témoignage de l'engagement que nous avons pris pour assurer la représentation des Autochtones aux principaux ports d'entrée », a déclaré RJ Steenstra, président et chef de la direction de PortsToronto. « Les statistiques sur les navires et les passagers qui transitent par notre port reflètent bien plus que de simples activités; elles incarnent les liens et les histoires qui enrichissent notre ville. La sculpture Maanjidowin de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, une sculpture en granit à grande échelle surplombant la brèche ouest du havre de Toronto, complète Shagi. Ces installations encadrant le havre de Toronto à l'est et à l'ouest, sont des rappels poignants de la reconnaissance, du respect et du soutien partagés entre nous et de ce qui continue de nous inspirer. »

Apprenez-en davantage sur l'œuvre et le processus de peinture de Que Rock ici.

À propos de PortsToronto

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli près de 2,8 millions de passagers en 2019; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le Port de Toronto, dont les activités s'étendent à différents secteurs, parmi lesquels le transport maritime, les services de fret, la production audiovisuelle et les croisières. PortsToronto s'engage à favoriser le développement de collectivités fortes, saines et viables, et a investi depuis 2009 plus de 28 millions de dollars dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux communautés installées le long du secteur riverain de Toronto et ailleurs. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de représentants des trois ordres du gouvernement.

À propos de Que Rock

Quentin Commanda, connu sous le nom de « Que Rock », est un artiste né dans la Première Nation de Nipissing. Quentin a commencé son parcours artistique lorsque ses mentors l'ont encouragé à poursuivre sa passion pour la peinture. Il a rapidement développé un style artistique de graffiti mature dans lequel il utilise des styles et des techniques autochtones traditionnels pour créer des images saisissantes d'animaux et de la nature. À travers son art, Quentin met en valeur les enseignements de ses ancêtres tout en créant de nouveaux espaces où les gens peuvent venir apprécier l'art. Quentin a travaillé avec plusieurs organisations communautaires, peignant des peintures murales dans tout Toronto.

