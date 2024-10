OTTAWA, ON , le 3 oct. 2024 /CNW/ - Le Canada peut-il construire assez d'habitations pour surmonter les problèmes de l'offre de logements et améliorer l'abordabilité? Vu la forte demande et les taux d'intérêt qui nuisent aux projets de construction, la réponse est loin d'être simple. En fait, la modélisation de la SCHL indique que la hausse des taux d'intérêt a entraîné une baisse de 30 000 mises en chantier en 2023.

Aled ab Iorwerth - Économiste en chef adjoint pour la SCHL (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Dans son dernier article, Aled ab Iorwerth, économiste en chef adjoint à la SCHL, analyse l'incidence des taux d'intérêt sur tous les différents types de logements et explore le rôle crucial du secteur privé dans la stimulation de l'offre de logements.

Vous pouvez lire l'article complet dans l'Observateur du logement de la SCHL :

En 2023, les taux élevés ont réduit de 30 000 les mises en chantier

Suivez-nous sur X (anciennement Twitter) , YouTube , LinkedIn , Facebook et Instagram .

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]