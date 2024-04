GATINEAU, QC, le 22 avril 2024 /CNW/ - L'un des principaux piliers du plan du gouvernement pour la jeunesse consiste à rendre la vie plus abordable pour les jeunes Canadiens, car lorsqu'ils ont le soutien nécessaire pour s'épanouir, ils peuvent contribuer à l'économie, se bâtir une vie meilleure et jouer un rôle actif dans leur communauté. Le gouvernement rétablit l'équité entre les générations en donnant aux jeunes Canadiens la possibilité d'obtenir les compétences dont ils ont besoin pour occuper des emplois bien rémunérés. Emplois d'été Canada (EEC) soutient cette stratégie en aidant les jeunes à gagner de l'argent pendant l'été, tout en leur permettant d'acquérir des compétences et de l'expérience.

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien, a annoncé le lancement de la période d'embauche de 2024 pour EEC. Cet été, plus de 70 000 emplois sont offerts aux jeunes de 15 à 30 ans. Les jeunes chercheurs d'emploi peuvent trouver de nouvelles possibilités d'emploi dans leur communauté sur le site Web et sur l'appli mobile du Guichet-Emplois. D'autres postes seront ajoutés au cours des prochaines semaines.

Grâce à EEC, les jeunes peuvent postuler à des emplois d'été dans les domaines qui les intéressent, qu'il s'agisse du secteur récréatif, de l'industrie alimentaire, du marketing ou du tourisme. Des postes sont également offerts dans des secteurs à forte demande et en pleine croissance, notamment les métiers spécialisés et les domaines liés à la protection de l'environnement. Nous invitons les jeunes à consulter régulièrement le Guichet-Emplois pour obtenir des mises à jour et à partager avec leurs amis des offres d'emploi intéressantes.

EEC donne la priorité aux projets soutenant les jeunes qui font face à des obstacles à l'emploi. Parmi eux, il y a les jeunes en situation de handicap, les jeunes autochtones, les jeunes noirs, ainsi que les autres jeunes racialisés. En donnant aux jeunes des chances égales de développer leurs compétences, le programme peut les aider à réussir sur le marché du travail.

EEC est mis en œuvre dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse et fait partie d'un large éventail de programmes offerts par le gouvernement du Canada pour aider les jeunes à acquérir les compétences, la formation et l'expérience professionnelle dont ils ont besoin pour réussir leur transition vers le marché du travail.

Citation

« Emplois d'été Canada est bien plus qu'un simple programme d'emploi : c'est un investissement dans le potentiel des jeunes du Canada et la vitalité économique de nos collectivités. Le programme donne à des milliers d'employeurs l'occasion de répondre à leurs besoins en matière de personnel pendant l'été, et aux jeunes, une expérience de travail précieuse qui les aidera à réussir sur le marché du travail tout au long de leur vie. Tout le monde y gagne, que ce soit les employeurs ou les jeunes, partout au Canada. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien

Les faits en bref

Afin d'aider les jeunes Canadiens à réaliser leurs rêves, le gouvernement investit pour créer plus d'emploi pour le jeunes et faire en sorte que le bon travail porte ses fruits pour la prochaine génération. Dans le budget de 2024, le gouvernement a annoncé la création de 90 000 possibilités de stage et de soutien à l'emploi pour les jeunes en proposant 200,5 millions de dollars en 2025‑2026 pour permettre à EEC de fournir des emplois d'été bien rémunérés, y compris dans les secteurs qui font face à une grave pénurie de main-d'œuvre, comme la construction de logements.

Les postes financés par EEC sont à temps plein (de 30 à 40 heures par semaine), d'une durée de 6 à 16 semaines (la moyenne est de 8 semaines).

Depuis 2020, EEC a créé plus de 383 000 emplois pour les jeunes. L'année dernière, le programme a dépassé son objectif de 70 000 postes, alors que plus de 74 200 emplois ont été créés.

Dans un sondage mené auprès des participants au programme de 2023, 92 % des répondants ont déclaré avoir acquis une plus grande confiance dans les nombreuses compétences nécessaires pour occuper un emploi futur par rapport au début de leur placement dans le cadre d'EEC. De plus, 89 % d'entre eux ont déclaré avoir adopté une attitude plus positive à l'égard de leurs perspectives d'emploi.

Les jeunes sont également invités à explorer les possibilités offertes par d'autres ministères fédéraux dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse : Chaque année, Parcs Canada embauche un grand nombre de jeunes pour travailler dans des sites spectaculaires et acquérir une expérience concrète dans une grande variété de postes, notamment dans les domaines de l'expérience de séjour, de la présentation du patrimoine, de la conservation, de la biologie, des finances et de l'administration, des ressources humaines et bien d'autres. Les candidats peuvent postuler à un maximum de 10 lieux de travail à la fois par l'intermédiaire du répertoire des emplois d'été. Consultez le site Emplois pour étudiants et jeunes à Parcs Canada pour en apprendre davantage.



Produits connexes

Liens connexes

Document d'information : Emplois d'été Canada 2024

Aperçu du programme

Emplois d'été Canada (EEC) fait partie intégrante de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, une initiative horizontale qui soutient les jeunes de 15 à 30 ans, surtout ceux qui sont confrontés à des obstacles à l'emploi, afin qu'ils acquièrent de l'expérience professionnelle et les compétences nécessaires pour réussir la transition vers le marché du travail.

EEC est administré par Emploi et Développement social Canada. Le programme aide les employeurs à la création d'emplois d'été pour les jeunes dans les secteurs publics, privés et à but non lucratif. Cela inclut les petites entreprises qui comptent 50 employés ou moins. EEC fournit aux jeunes des possibilités d'acquérir et de perfectionner leurs compétences. Certains pourront vivre leur première expérience professionnelle, et elle orientera leurs futures études, leur formation et leur choix de carrière. Le programme répond aux priorités nationales comme locales ainsi qu'aux besoins du marché du travail.

Période d'embauche des jeunes - EEC 2024

La période d'embauche d'EEC 2024 est en cours et se poursuivra jusqu'au 22 juillet 2024. Plus de 70 000 emplois qui comptent pour les jeunes et nos collectivités seront affichés sur le site Web et dans l'appli mobile du Guichet-Emplois et seront mis à jour régulièrement. Les jeunes sont invités à se tenir informés fréquemment pour voir quels postes sont offerts dans leur collectivité.

Critères d'admissibilité

Jeunes participants :

Les participants admissibles doivent :

avoir entre 15 et 30 ans au début de la période d'emploi;

être citoyens canadiens, résidents permanents ou réfugiés conformément à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ;

; être autorisés légalement à travailler conformément aux lois et à la réglementation en vigueur dans la province ou le territoire.

Les étudiants internationaux ne sont pas des participants admissibles. Les immigrants récents sont admissibles s'ils sont citoyens canadiens ou résidents permanents.

Employeurs :

Les employeurs canadiens admissibles peuvent être issus du secteur public, privé ou à but non lucratif. Les employeurs du secteur privé doivent compter 50 employés à temps plein ou moins à l'échelle du Canada pour être admissibles (les employés à temps plein sont ceux qui travaillent 30 heures ou plus par semaine).

La période pendant laquelle les employeurs pouvaient présenter une demande pour EEC 2024 est maintenant terminée. Les employeurs qui souhaitent demander du financement auprès d'EEC pour l'an prochain sont invités à ouvrir un compte dans le portail sécurisé des Services en ligne des subventions et contributions.

Projets et activités non admissibles

Les employeurs canadiens qui ne sont pas admissibles comprennent la Chambre des communes et le Sénat, et les ministères et agences fédéraux et provinciaux.

Certains projets et activités ne sont pas admissibles dans les conditions suivantes :

les activités se déroulent hors du Canada ;

; les activités incluent un service personnel rendu à l'employeur;

les activités impliquent des activités politiques partisanes;

les activités de financement visent à récupérer le coût des salaires des participants;

les projets et activités restreignent l'accès aux programmes, aux services ou à l'emploi, ou autrement discriminent, contrairement aux lois en vigueur, sur la base des motifs de distinction illicite, y compris le sexe, les caractéristiques génétiques, la religion, la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, l'incapacité mentale ou physique, l'orientation sexuelle, ou l'identité de genre ou expression;

les projets et activités prônent l'intolérance, la discrimination ou les préjugés;

les projets et activités visent activement à porter atteinte ou restreindre l'accès des femmes aux services de santé sexuelle et reproductive.

