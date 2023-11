GATINEAU, QC, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Les communautés et l'économie sont gagnantes lorsque les jeunes ont les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour entrer sur le marché du travail. C'est pourquoi le gouvernement du Canada soutient les jeunes à chaque étape de leur parcours vers un brillant avenir grâce à son large éventail de programmes pour les jeunes, dont Emplois d'été Canada (EEC).

Le 21 novembre 2023, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien, lancera la période de présentation des demandes de financement des employeurs pour EEC 2024. Les organismes du secteur sans but lucratif, les employeurs du secteur public et les entreprises du secteur privé comptant 50 employés ou moins à temps plein au Canada ont jusqu'au 10 janvier 2024 pour présenter une demande de financement afin d'embaucher de jeunes Canadiens l'été prochain. Les emplois à plein temps seront offerts à compter d'avril 2024.

EEC 2024 vise à créer 70 000 emplois d'été pour les jeunes Canadiens, en privilégiant la création d'emplois pour ceux qui font face à des obstacles à l'emploi. Cela fait partie des plus de 140 000 possibilités d'emploi que le gouvernement du Canada veut créer pour les jeunes cette année.

Chaque année, le gouvernement établit les priorités nationales du programme qui reflètent la population diversifiée du Canada et l'évolution de ses besoins. Les priorités pour 2024 sont les suivantes :

les jeunes en situation de handicap ou les organisations qui fournissent des services aux personnes en situation de handicap;

les jeunes des groupes sous-représentés sur le marché du travail, notamment :

les jeunes de la communauté noire et les autres jeunes racialisés



les jeunes autochtones



les jeunes de la communauté 2ELGBTQ1+

les jeunes des milieux ruraux, des communautés éloignées ou des communautés de langue officielle en situation minoritaire;

des emplois qui offrent une exposition ou une expérience liée aux métiers spécialisés, y compris des possibilités dans le secteur de la construction résidentielle;

des emplois durables qui contribuent à la protection de l'environnement ou à l'obtention de résultats environnementaux positifs.

Les employeurs qui souhaitent présenter une demande de financement dans le cadre du programme EEC 2024 sont invités à le faire par voie électronique sur le portail Services en ligne des subventions et des contributions . La création d'un compte pour ces services est un processus ponctuel qui permet aux organismes de présenter une demande de financement auprès d'Emploi et Développement social Canada dans un environnement Web sécurisé.

EEC est l'un des deux programmes mis en œuvre par Emploi et Développement social Canada dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) . Menée conjointement par 12 ministères fédéraux, organismes et sociétés d'État, la SECJ est une initiative horizontale du gouvernement du Canada qui aide les jeunes de 15 à 30 ans à acquérir une expérience professionnelle et à perfectionner les compétences dont ils ont besoin pour réussir leur transition vers le marché de l'emploi. Au début du mois d'octobre, le gouvernement a lancé un appel à propositions dans le cadre du programme de la SECJ d'Emploi et Développement social Canada pour financer des projets qui soutiennent les jeunes qui font face à des obstacles à l'emploi.

Pour mieux soutenir les jeunes, des possibilités de financement supplémentaires sont actuellement fournies par Service jeunesse Canada (SJC) aux organismes qui offrent des occasions enrichissantes de bénévolat à des jeunes âgés de 12 à 30 ans. Les organismes peuvent demander un financement dans le cadre de l'appel de propositions de SJC jusqu'au 19 décembre 2023. Dans le cadre de l'appel, SJC prévoit créer environ 36 000 possibilités de bénévolat pour les jeunes.

Cette gamme complète de programmes représente l'engagement du gouvernement du Canada à veiller à ce que les jeunes bénéficient d'un soutien significatif et efficace pour accéder au marché du travail et acquérir des compétences et de l'expérience. Les jeunes d'un bout à l'autre du Canada ont tous une chose en commun : ils veulent se créer un avenir meilleur, et le gouvernement demeure déterminé à les soutenir dans leur réussite.

Citation

« Lorsque nos jeunes ont les outils et les possibilités de réussir, ils s'épanouissent. C'est pourquoi notre gouvernement continue d'investir dans la réussite de nos jeunes par l'entremise d'un éventail de programmes, dont Emplois d'été Canada. Nos jeunes méritent ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire de les intégrer au marché du travail, de leur permettre d'avoir une carrière qu'ils aiment et à veiller à ne laisser personne pour compte. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien

Les faits en bref

Depuis 2020, EEC a créé plus de 300 000 possibilités d'emploi pour les jeunes.

EEC a fait ses preuves en offrant des possibilités d'emploi intéressantes aux jeunes. Dans un sondage mené auprès des jeunes participants au programme EEC 2022, 97 % des répondants ont indiqué avoir acquis et renforcé des compétences transférables grâce à leur stage d'EEC, et 89 % ont déclaré avoir adopté une attitude positive à l'égard de leurs perspectives d'emploi futures.

Le taux de chômage des 15 à 29 ans en octobre 2023 (étudiants et non-étudiants) était de 9 %. Cependant, ces taux sont généralement plus élevés pour les groupes sous-représentés.

Les emplois financés par EEC seront affichés sur le Guichet-Emplois à compter d'avril 2024 et tout au long de l'été.

