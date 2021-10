La famille de bannières d'Empire soutiendra

les athlètes paralympiques canadiens en route vers Pékin en 2022 et par la suite

STELLARTON, NS et OTTAWA, ON, le 13 oct. 2021 /CNW/ - Empire Company Limited (« Empire » ou la « Société ») (TSX : EMP.A) et le Comité paralympique canadien (CPC) sont fiers d'annoncer un partenariat qui soutiendra les athlètes paralympiques et leurs objectifs ambitieux en vue des Jeux de Pékin de 2022 et par la suite. Grâce à ce partenariat à long terme, la famille de bannières d'Empire sera reconnue comme le détaillant alimentaire officiel de l'équipe paralympique canadienne.

Les bannières Sobeys, IGA, Les Marchés Tradition, Marché Bonichoix, Rachelle Béry, Safeway, Foodland, Thrifty Foods et Voilà célébreront l'inclusion dans le sport en offrant des aliments sains aux athlètes paralympiques canadiens tout au long de leur parcours pour représenter le Canada sur la plus grande scène sportive internationale.

« À l'instar du Comité paralympique canadien, nous croyons fermement que le sport est un espace pour tous, et ce nouveau partenariat renforce encore davantage notre engagement à l'égard des athlètes canadiens et de notre démarche continue pour mettre de l'avant l'intégration de la diversité, de l'équité et de l'inclusion dans tous les secteurs de l'entreprise, affirme Erika DeHaas, vice-présidente, communications marketing chez Sobeys inc. Nous savons que ces athlètes de haut niveau comptent sur le soutien de leur famille, de leur communauté et de leurs commanditaires alors qu'ils se préparent à compétitionner sur la scène mondiale, et nous sommes fiers de les soutenir tout au long de leur parcours à Pékin cet hiver. »

Empire fournira également aux athlètes qualifiés des cartes d'épicerie qu'ils pourront échanger contre des aliments nutritifs dans les bannières d'Empire, notamment Sobeys, IGA, Safeway, Foodland et Thrifty Foods, ce qui leur donner l'énergie nécessaire à leur préparation et à leur entraînement rigoureux en vue des Jeux de Pékin.

« Nous sommes très heureux d'accueillir les bannières d'épicerie d'Empire dans la famille du Comité paralympique canadien, et nous sommes honorés qu'Empire devienne notre détaillant alimentaire officiel, a déclaré Karen O'Neill, chef de la direction du Comité paralympique canadien. Cet important programme de cartes d'épicerie apportera un soutien immense aux athlètes paralympiques de partout au pays dans leur parcours vers les Jeux, et constitue une excellente façon de lancer notre partenariat! »

Empire a choisi un groupe diversifié d'athlètes paralympiques représentatifs des communautés que nous servons d'un océan à l'autre pour agir à titre d'ambassadeurs de la marque au sein de l'équipe Empire. Ces athlètes sont, notamment :

Mark Arendz , ski paranordique - Hartsville , Î.-P.-É.

, ski paranordique - , Î.-P.-É. Mollie Jepsen , ski para-alpin - Vancouver , C.-B.

, ski para-alpin - , C.-B. Frédérique Turgeon, ski para-alpin - Montréal, Québec

À compter de 2022, les Canadiens et Canadiennes pourront soutenir les athlètes paralympiques canadiens grâce à la solide campagne de marketing multicanal d'Empire en prévision des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Pékin.

À PROPOS DE EMPIRE

La société canadienne Empire Company Limited (TSX : EMP.A) a son siège social à Stellarton, en Nouvelle-Écosse. Les principaux secteurs d'activité d'Empire sont la vente au détail de produits alimentaires, par l'intermédiaire de Sobeys Inc., filiale entièrement détenue, et les activités immobilières connexes. Empire et ses filiales, marchands affiliés et franchisés, dont les ventes annuelles s'établissent à environ 28,5 G$ et qui comptent pour 15,9 G$ d'actifs, emploient environ 134 000 personnes.

À PROPOS DU COMITÉ PARALYMPIQUE CANADIEN (CPC)

Le Comité paralympique canadien est une organisation privée sans but lucratif avec 25 organisations sportives membres consacrées à consolider le mouvement paralympique. La vision du Comité paralympique canadien est d'être le meilleur pays paralympique au monde. Sa mission est de diriger le développement d'un système sportif paralympique durable au Canada pour permettre aux athlètes de monter sur le podium aux Jeux paralympiques. En soutenant les athlètes canadiens de haute performance ayant un handicap et en faisant la promotion de leurs succès, le Comité paralympique canadien inspire tous les Canadiens ayant un handicap à s'impliquer dans le sport grâce aux programmes offerts par ses organisations membres. Pour plus d'informations, visitez paralympique.ca.

