SAN FRANCISCO, 18 novembre 2024 /CNW/ - Emobi , la principale infrastructure numérique de recharge de VE en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa solution simplifiée Plug & Charge, JustPlug, et la délivrance d'un brevet essentiel pour une innovation unique en son genre qui tire parti de l'identification alimentée par l'IA et l'authentification par certificat infonuagique. Le produit JustPlug d'Emobi répond aux principales limites de l'écosystème de recharge des véhicules électriques en améliorant la compatibilité avec l'infrastructure existante tout en renforçant la sécurité, offrant une solution de rechange transparente et sécuritaire qui fonctionne parallèlement à la mise en œuvre actuelle des technologies Plug & Charge sans perturber les processus traditionnels. JustPlug d'Emobi respecte la norme de sécurité internationale ISO 15118 et est conçu de façon unique pour résoudre un problème persistant dans l'industrie : la majorité des chargeurs existants n'ont pas le matériel et le micrologiciel nécessaires pour prendre en charge la fonctionnalité Plug & Charge standard, environ 80 % des chargeurs ne sont pas en mesure d'adopter cette capacité.

JustPlug tire parti de la technologie infonuagique sécurisée de la norme ISO 15118 pour offrir une option simplifiée et accessible, offrant des capacités Plug & Charge à une plus vaste gamme de réseaux de recharge et de véhicules. Cette possibilité offre aux conducteurs de VE une expérience de recharge sécuritaire, fiable et transparente où ils branchent simplement leur véhicule à n'importe quelle station de recharge publique et où la recharge commence automatiquement au moyen d'un processus d'identification, d'authentification et d'autorisation sécurisé - sans avoir besoin d'applications ou de cartes. Cette approche Plug & Charge réduit considérablement l'anxiété des consommateurs à l'égard de l'autonomie en améliorant la commodité et l'accessibilité de centaines de milliers de bornes de recharge publiques d'un océan à l'autre, ce qui, au bout du compte, favorise une adoption accrue des VE.

« La technologie actuelle Plug & Charge est limitée par les contraintes d'infrastructure, en particulier pour les chargeurs de niveau 2 et le matériel plus ancien, a déclaré Lin Sun Fa, cofondateur et chef de la direction d'Emobi. Notre approche avec JustPlug ne remplace pas les mises en œuvre existantes, mais les complète. Nous élargissons l'accessibilité à la technologie Plug & Charge sécurisée dans la norme ISO 15118 sans mise à niveau ou interruption coûteuse, créant ainsi une solution à la fois souple et à l'épreuve du temps. »

De plus, Emobi accorde une grande importance à la cybersécurité. Basée sur la politique de chiffrement et de certificat décrite dans la norme ISO 15118, la solution brevetée JustPlug témoigne de l'engagement d'Emobi envers l'innovation et les normes de sécurité de premier plan tout en élargissant l'accessibilité à la technologie Plug & Charge.

Depuis la création des technologies Plug & Charge en 2014, l'adoption a été lente en raison de la nécessité de procéder à des mises à niveau importantes et des coûts élevés pour les opérateurs de réseau et les fabricants de véhicules. La solution d'Emobi est conçue pour réduire ces obstacles, accélérant l'adoption des capacités Plug & Charge sans perturber les systèmes existants ou exiger des mises à jour coûteuses du matériel et des micrologiciels. Ce brevet souligne l'engagement d'Emobi à l'égard de l'innovation dans le domaine de la recharge des VE, consolidant sa position de leader dans la technologie de recharge des VE sécuritaire, efficace et accessible. L'approche d'identification basée sur l'IA et d'authentification par certificat basée sur le nuage d'Emobi élimine le besoin de couches de communication physique au moyen de la communication par courants porteurs, permettant une interopérabilité transparente entre les différents réseaux de recharge et assurant la compatibilité avec les chargeurs rapides de niveau 2 et en courant continu, qui résout un problème que les méthodes traditionnelles Plug & Charge ont eu de la difficulté à régler efficacement.

À propos d'Emobi

Emobi est la principale infrastructure numérique de recharge de VE qui offre un point d'intégration unique à un vaste réseau de stations de recharge et de partenaires de mobilité électronique grâce à ses modèles avancés en matière d'IA et de perfectionnement des données. En tant que plus important écosystème d'itinérance en Amérique du Nord, l'entreprise met également en œuvre la technologie Plug & Charge traditionnelle et simplifiée (JustPlug), qui facilite l'identification automatique de la charge entre les VE et les chargeurs. Emobi jouit de la confiance des fabricants de véhicules électriques, des entreprises en démarrage, des services publics et des organismes gouvernementaux américains, y compris le département de l'Énergie et le département des Transports, et est soutenu par des investisseurs de premier plan partout dans le monde, dont Y Combinator. Pour en savoir plus, visitez le site www.emobi.ai .

