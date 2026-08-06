Emobi et OmniTrust s'associent pour offrir la solution Plug & Charge axée sur la sécurité à l'écosystème de recharge des véhicules électriques

Le partenariat renforce l'authentification sécurisée, les communications chiffrées et la confiance numérique dans l'ensemble de l'infrastructure de recharge de VE grâce à la plateforme JustPlugᴹᶜ d'Emobi

SAN FRANCISCO, 6 août 2026 /CNW/ -- Emobi, le plus important fournisseur de services de recharge de VE et d'infrastructure JustPlug en Amérique du Nord, annonce aujourd'hui un partenariat stratégique avec OmniTrust pour stimuler l'adoption sécuritaire et transparente de la solution Plug & Charge dans l'ensemble de l'écosystème de recharge des VE. Cette collaboration allie l'expertise d'OmniTrust en matière de confiance cryptographique à JustPlugᴹᶜ d'Emobi, sa solution Plug & Charge nuagique qui fonctionne de façon parfaitement fluide sur le matériel moderne et existant et qui est fondée sur la norme ISO 15118. Ce partenariat s'attaque directement aux nouveaux défis de sécurité, d'interopérabilité et d'extensibilité auxquels font face les infrastructures de VE.

À mesure que les véhicules électriques deviennent de plus en plus définis par logiciel et connectés aux réseaux de recharge, aux applications, aux micrologiciels et au réseau énergétique, les cyberrisques augmentent à chaque nouvelle connexion. Le système JustPlugᴹᶜ d'Emobi est spécialement conçu pour gérer ces risques en permettant aux véhicules électriques de s'authentifier en toute sécurité et de lancer la recharge sans passer par des cartes ou des applications. Contrairement aux déploiements Plug & Charge traditionnels qui nécessitent des mises à niveau coûteuses des logiciels, des micrologiciels et du matériel pour les véhicules et les chargeurs, JustPlugᴹᶜ élimine ces obstacles et étend la solution Plug & Charge sécurisée à environ 80 % des chargeurs et des véhicules qui ne pouvaient pas prendre en charge les solutions conventionnelles. Grâce à son partenariat avec OmniTrust, Emobi combine cette accessibilité élargie à une confiance cryptographique vérifiable, ce qui permet un déploiement sécurisé de la solution Plug & Charge à mesure que l'écosystème des VE se développe.

JustPlugᴹᶜ attribue à chaque véhicule une identité numérique sécurisée à l'aide de modules de sécurité matérielle et de certificats numériques, en veillant à ce que chaque session de recharge soit chiffrée, authentifiée et fiable. Combinée aux capacités de confiance cryptographique d'OmniTrust, cette approche favorise une expérience utilisateur plus transparente et une interopérabilité plus large tout en renforçant la protection dans l'ensemble de l'environnement de recharge. Cette approche aide les opérateurs, les véhicules et les utilisateurs à atténuer les risques comme l'usurpation d'identité et l'accès non autorisé.

Ensemble, Emobi et OmniTrust unifient l'authentification, la communication et l'échange de données en une seule couche d'interopérabilité sécurisée. Cette approche permet aux fabricants d'équipement d'origine, aux flottes, aux fournisseurs de services de mobilité et aux exploitants de réseaux de recharge d'offrir des expériences Plug & Charge éprouvées, sans redondance d'infrastructures ni de conformité, tout en maintenant l'alignement sur la norme ISO 15118.

« La sécurité ne peut plus être une réflexion a posteriori dans la recharge des VE. Elle doit en être la base », déclare Lin Sun Fa, chef de la direction d'Emobi. « JustPlugᴹᶜ a été conçu comme une plateforme axée sur la cybersécurité, et notre partenariat avec OmniTrust renforce cette mission en associant une expérience Plug & Charge optimale à une visibilité et une protection de qualité professionnelle. »

« L'avenir de la recharge des VE exige une confiance vérifiable dans chaque véhicule, borne de recharge et réseaux », déclare Greg Powell, vice-président, ChargeAuth. « Notre travail avec Emobi contribue à faire de cette confiance la clé de l'expérience Plug & Charge pour permettre à l'écosystème de se développer en toute sécurité et à grande échelle. »

À mesure que les VE s'intègrent davantage aux systèmes véhicule-réseau (V2G) et à d'autres services énergétiques connectés, le partenariat fournit une base de sécurité évolutive. Le chiffrement de bout en bout, la surveillance en temps réel et les tests continus d'Emobi travaillent de concert avec les capacités de gestion du cycle de vie d'OmniTrust pour soutenir une croissance sûre dans l'écosystème évolutif des VE et de l'énergie.

À propos d'Emobi

Emobi assure une recharge fluide et sécurisée des véhicules électriques sur l'ensemble des réseaux grâce à une infrastructure unifiée pour les fabricants d'applications, les flottes et les constructeurs automobiles, tout en maximisant l'utilisation des bornes. Sa technologie de recharge sécurisée et entièrement automatisée, JustPlug, simplifie la recharge des véhicules électriques et fonctionne instantanément, sans nécessiter de matériel ni de logiciel particulier. Emobi détient deux brevets, intègre plus de 160 000 bornes de recharge aux États-Unis et au Canada, et répond aux besoins de plus de 50 entreprises clientes. Emobi a gagné la confiance des départements américains de l'énergie et des transports, et reçoit le soutien d'investisseurs mondiaux comme Florida Funders et Y Combinator. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.emobi.ai.

À propos d'OmniTrust

OmniTrust (anciennement INTEGRITY Security Services) sécurise le monde connecté -- du silicium jusqu'aux systèmes infonuagiques -- en instaurant une confiance vérifiable et opposable sur l'ensemble du cycle de vie des appareils et des logiciels. En tant que chef de file de la gestion du cycle de vie de la confiance, OmniTrust assure la sécurité depuis la conception et l'approvisionnement jusqu'à l'exploitation, la mise à jour et la mise hors service.

Les clients mondiaux, y compris de nombreuses entreprises du classement Fortune 100, comptent sur OmniTrust pour protéger plus de deux milliards d'appareils et sécuriser plus de trois milliards de mises à jour logicielles chaque année. OmniTrust offre une visibilité exhaustive, l'application de contrôles fondés sur des politiques et une cryptographie résistante aux attaques quantiques dans des écosystèmes complexes des secteurs automobile, aérospatial et de la défense, de la finance, de la santé, ainsi que d'autres industries réglementées critiques pour la sécurité. Rendez-vous sur https://omnitrust.com/ pour plus d'informations.

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SOURCE Emobi