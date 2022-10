Émission Mémoires sur le Canal de l'Assemblée nationale - Des nouveautés à ne pas manquer!

QUÉBEC, le 17 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Mémoires de députés sera de retour cet automne sur le Canal de l'Assemblée nationale avec un nouveau nom : Mémoires. La série revient en force avec plusieurs nouveautés. Titre, décor, facture visuelle, musique et animation : tout a été revu afin de renouveler cette émission appréciée du public féru de politique.

Pour cette nouvelle saison, l'Assemblée nationale a confié l'animation à Pascale Navarro, connue du grand public pour son travail de chroniqueuse à Radio-Canada et à Télé-Québec. La compositrice québécoise Alexandra Blackburn-Doré a, quant à elle, signé la trame musicale originale.

Cet automne, Line Beauchamp, Lucie Papineau et Christos Sirros viendront raconter avec sensibilité et humour des épisodes mémorables de leur carrière et de l'histoire du Québec. Certains segments promettent de faire vivre des émotions fortes au public, les ex-parlementaires ayant notamment renoué avec le mythique salon Bleu le temps de quelques questions.

Le rendez-vous est lancé à compter du 30 octobre sur le Canal de l'Assemblée nationale, les dimanches à 20 h et en rediffusion les lundis dès 20 h!

