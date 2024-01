ÉMISSION DE 7 MILLIONS DE NOUVELLES ENTAILLES - Plus de 700 nouvelles entreprises se lancent dans la production de sirop d'érable

LONGUEUIL, QC, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Devant une demande constante des produits d'érable et une réserve stratégique de sirop d'érable fortement sollicitée, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) ont procédé lundi matin à l'attribution et au tirage de 7 millions de nouvelles entailles pour des projets de démarrage et d'agrandissement. Cela portera le nombre total d'entailles à un potentiel de 62,5 millions d'entailles d'ici avril 2026.

« Nous sommes très heureux d'accueillir 739 nouveaux acériculteurs et acéricultrices dans notre grande famille, en plus de permettre à 1 871 entreprises de croître en ajoutant des entailles dans leur érablière au courant des prochaines années, se réjouit Luc Goulet, président des PPAQ. L'acériculture est la locomotive de l'agriculture au Québec. La croissance de notre filière pousse à la hausse le nombre de fermes dans nos régions, une vraie fierté pour notre organisation. Ce que cela veut dire, c'est que de nouvelles entreprises vont faire tourner l'économie tout en aidant à protéger la biodiversité et le territoire. »

L'émission de 7 millions d'entailles représente une augmentation de la capacité de production à terme de plus de 21 millions de livres de sirop d'érable par année. « Nous avons pris les moyens pour produire plus de sirop. Tous ensemble, nous tenterons d'atteindre notre objectif de renflouement de la réserve d'ici cinq ans, tout en continuant à répondre à la demande de sirop d'érable, ici et dans plus de 70 pays », poursuit monsieur Goulet.

Plus de 2 500 demandes reçues

L'émission de nouvelles entailles par les PPAQ découlait d'une décision du conseil d'administration des PPAQ, notamment en raison de la faible récolte de 2023. L'organisation a reçu 2 709 dossiers admissibles pour un total de 9,4 millions d'entailles, dont 814 dossiers pour des projets de démarrage et 1 895 pour des agrandissements.

Les demandeurs avaient le choix entre les modes par « attribution » ou « tirage ». Les 7 millions d'entailles à octroyer ont été distribuées au prorata des demandes reçues. Aussi, le règlement prévoit que 5 % des entailles offertes sont réservées pour des projets de démarrage en terres publiques, soit 350 000 entailles. Pour ce volet, les 28 entreprises sur les 47 qui avaient choisi la distribution par tour de 200 entailles ont tous vu leur projet être comblé en entier. Onze autres projets ont aussi été tirés au sort.

Portrait de la répartition des entailles par région acéricole

DISTRIBUTION GLOBALE DES 7 M D'ENTAILLES

Entailles octroyées Régions acéricoles Entreprises gagnantes Ratio Forêt privée Forêt publique Total entailles octroyées Ratio APPALACHES BEAUCE LOTBINIÈRE 290 11 % 555 783 43 403 599 186 9 % BAS-ST-LAURENT - GASPÉSIE 358 14 % 808 829 458 391 1 267 220 18 % BEAUCE 219 8 % 372 857 17 434 390 291 6 % CENTRE-DU-QUÉBEC 361 14 % 869 979 1 004 870 983 12 % CÔTE-DU-SUD 262 10 % 532 997 36 150 569 147 8 % ESTRIE 406 16 % 1 060 034 157 294 1 217 328 17 % LANAUDIÈRE 57 2 % 86 233 89 289 175 522 2 % MAURICIE 43 2 % 79 253 48 749 128 002 2 % MONTÉRÉGIE-EST 292 11 % 809 969 - 809 969 12 % MONTÉRÉGIE-OUEST 108 4 % 280 691 - 280 691 4 % OUTAOUAIS - LAURENTIDES 127 5 % 271 638 181 102 452 740 6 % QUÉBEC - RIVE-NORD 87 3 % 212 969 62 266 275 235 4 % Total général 2610 100 % 5 941 232 1 095 082 7 036 314 100 %

À propos des Producteurs et productrices acéricoles du Québec et de la marque Érable du Québec

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) représentent les intérêts de 13 300 acériculteurs et acéricultrices et de plus de 8 000 entreprises acéricoles. Le Québec assure en moyenne 72 % de la production mondiale de sirop d'érable et exporte dans plus de 70 pays.

ppaq.ca - @AcericoleQc

Galerie photos

Dossier économique et statistiques acéricoles

SOURCE Producteurs et Productrices acéricoles du Québec

Renseignements: Demandes d'entrevue : Joël Vaudeville, Directeur des communications corporatives, PPAQ, 514 603-0728, [email protected]