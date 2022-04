ÉMILIE DUSSAULT À LA TÊTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CPQ

MONTRÉAL, le 22 avril 2022 /CNW Telbec/ - Au terme de son Assemblée générale annuelle, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) est fier d'annoncer que Mme Émilie Dussault, cheffe de pays chez Technicolor Canada, devient la nouvelle présidente du conseil d'administration (CA). Son prédécesseur, Yves-Thomas Dorval, tire ainsi sa révérence. Il a eu droit à un hommage bien spécial pour toutes ses années d'engagements pour le CPQ.

Le CPQ aimerait également souligner la nomination de Denis Deschamps, président et chef de la direction chez Drakkar & Associés Inc. comme vice-président du CA du CPQ. Mentionnons aussi l'arrivée de 6 nouveaux administrateurs :

Suzanne Bergeron , présidente, Sodexo Canada

Marie St-Gelais , propriétaire - directrice générale, Ashini

, avocat et associé, Noël Associés Michel Rochette , président du Conseil canadien du commerce de détail au Québec

Pour une deuxième année consécutive, le CPQ sera constitué d'un conseil d'administration paritaire.

« C'est un privilège pour moi de devenir présidente du conseil d'administration du CPQ, une organisation qui n'a plus à démontrer sa pertinence dans le milieu des affaires. Le rayonnement du CPQ prend du galon au sein de la fédération canadienne et je suis excitée de pouvoir y mettre du mien. Durant mon mandat, j'aimerais aussi m'attarder à d'autres enjeux comme la place du repreneuriat dans l'écosystème québécois, la transition écologique des entreprises et bien sûr, la pénurie de travailleurs. Ce sont les grands défis qui occupent le quotidien des employeurs », explique la nouvelle présidente du CA, Mme Dussault.

« Il me fait extrêmement plaisir de collaborer avec Émilie Dussault à titre de nouvelle présidente du CA. C'est une figure inspirante et respectée dans le monde des affaires et sa motivation n'a pas de limites. Je suis convaincu qu'elle saura assurer une gouvernance exemplaire et je la félicite pour ce nouveau rôle. J'aimerais aussi remercier M. Dorval qui a tant contribué à la notoriété et à la crédibilité du CPQ », explique Karl Blackburn, président et chef de direction du CPQ.

Les administrateurs qui ont vu leur mandat venir à échéance sont Céline Blanchet, présidente du conseil d'administration du Conseil québécois du commerce de détail, Roger Arsenault, Vice-président, Groupe Aecon Québec, Francis Baillet, Vice-président aux affaires corporatives chez Ubisoft, Sylvain Bouchard, associé, avocat et conseiller en relations industrielles chez Gauthier Bédard (représentant la région du Saguenay Lac-Saint-Jean), Annie Pellerin, Vice-présidente - ressources humaines et communications chez Marmen (représentante de la région de la Mauricie) et Jean Pouliot, président de Produits Métalliques Pouliot (PMI) (représentant la région du Bas-Saint-Laurent). Le CPQ remercie les administrateurs sortants pour leur implication et leur dévouement.

Pour connaître la composition entière du conseil d'administration : cliquez ici.

