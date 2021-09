Embellissement des cours d'école - Une belle cour pour l'école Pointe-Olivier grâce à un investissement de 50 000 $

SAINT-MATHIAS-SUR-RICHELIEU, QC, le 13 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Les élèves de l'école Pointe-Olivier de Saint-Mathias-sur-Richelieu pourront bientôt profiter d'une cour d'école plus attrayante et mieux adaptée à leurs besoins. En effet, le ministre de l'Éducation et député de Chambly, M. Jean-François Roberge, a annoncé aujourd'hui un investissement de 50 000 $ pour l'embellissement de la cour de cette école primaire. Pour cette occasion, il était accompagné de la directrice générale du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières, Mme Dominique Lachapelle, et de la directrice de l'école Pointe-Olivier, Mme Annie-Mélanie Rioux.

Cette somme contribuera, entre autres, à l'ajout de structures de ballons-poires et d'équipement psychomoteur qui permettront aux enfants de tous les groupes d'âge de grimper et d'escalader.

Précisons que l'aide financière annoncée est accordée dans le cadre de la mesure Embellissement des cours d'école pour l'année scolaire 2020-2021. Cette mesure du ministère de l'Éducation finance divers projets d'aménagement que les centres de services scolaires et les commissions scolaires mettent en œuvre en partenariat avec la communauté, et ce, de façon à stimuler et à rendre plus sécuritaire la pratique d'activités physiques chez les jeunes.

Citations :

« C'est avec grand bonheur que j'annonce aujourd'hui cet investissement! Depuis l'arrivée en poste de notre gouvernement, nous insistons sur l'importance pour nos jeunes de bénéficier de milieux sains et de belles écoles qui contribueront à leur développement et à leur persévérance. Les espaces extérieurs sont au cœur de leur quotidien. La pandémie nous a aussi montré à quel point ils peuvent devenir un endroit clé pour l'apprentissage tout en permettant aux enfants d'être actifs en s'amusant et en socialisant. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Une école est un puissant pôle au sein d'une communauté. Soutenir l'embellissement de la cour d'école, c'est choisir d'investir dans le présent et dans l'avenir, c'est investir dans le bien-être et la santé de nos élèves et de leurs familles. »

Dominique Lachapelle, directrice générale du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières

« Je suis fière de ce projet qui est le fruit d'une réalisation collective portée par et ancrée au cœur de la communauté, et qui aura des retombées importantes dans la vie de nos élèves pour des générations à venir. »

Annie-Mélanie Rioux, directrice de l'école Pointe-Olivier

Faits saillants :

Au total, 177 projets d'embellissement de cours d'école, dans les 17 régions administratives du Québec, ont été autorisés cette année grâce à un investissement gouvernemental de 7 213 394 $.

Les centres de services scolaires et les commissions scolaires ont été invités à présenter des projets pour l'installation de modules, la plantation d'arbres ainsi que l'aménagement de surfaces de jeux, de terrains de sport (soccer, basketball, etc.), de classes extérieures et de jardins, entre autres.

Depuis la mise en place de la mesure Embellissement des cours d'école en 2005, le nombre total de projets financés qui ont profité aux enfants et aux familles de partout au Québec s'élève à 2 688.

