MONTRÉAL, le 7 déc. 2021 /CNW/ - L'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal a tenu une conférence de presse ce matin au cours de laquelle elle a formellement demandé à l'administration Plante de tenir sa promesse électorale en ajoutant 250 nouveaux policiers aux effectifs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Comme plusieurs Montréalais, les élus d'Ensemble Montréal sont troublés par le décès d'un jeune homme de 20 ans le 2 décembre dernier lors d'une fusillade à Anjou, qui s'ajoute à la mort de trois adolescents au cours de la dernière année dans différents quartiers de la métropole. Ces meurtres démontrent que l'administration Plante n'a plus une minute à perdre pour assurer la sécurité des citoyens, certains étant désormais tentés de se procurer une arme pour assurer leur quiétude comme le révélait un article publié dans La Presse hier.

« Lorsque le décès de Meriem Boundaoui est survenu, nous parlions déjà d'un décès de trop. On parle maintenant des meurtres de quatre jeunes et d'un total de 32 homicides en 2021. Quand des parents se sentent obligés de se procurer une arme pour se défendre, c'est qu'il y a un travail qui n'est pas fait quelque part. On le sait, la lutte contre la violence armée n'est pas une mince tâche et l'administration Plante doit offrir les ressources nécessaires au SPVM pour lui permettre de bloquer le terrain aux gangs de rue », a soutenu Abdelhaq Sari, porte-parole de l'Opposition officielle en matière de sécurité publique.

Pour l'Opposition officielle, ce n'est pas parce que le dossier de la sécurité publique est partagé avec les gouvernements du Québec et du Canada que la Ville de Montréal doit se dédouaner de ses responsabilités. Au contraire, les efforts de tous sont complémentaires et il ne faudrait pas que le travail des escouades EILTA et CENTAURE, récemment mises en place par Québec, soit rendu vain par le manque d'effectifs au SPVM. Qui plus est, en disposant de 250 nouveaux policiers, le SPVM n'aurait plus besoin de supprimer des effectifs dans les postes de quartier ou dans d'autres fonctions pour être en mesure de participer à la création et au renforcement de ces nouvelles escouades. La Fraternité des policiers et policières de Montréal et les policiers eux-mêmes ont d'ailleurs affirmé à maintes reprises se sentir « brûlés » et ne plus pouvoir fonctionner à coups d'heures supplémentaires.

Sachant que les solutions reposent également sur la prévention, les élus d'Ensemble Montréal demandent que les besoins en intervenants sociaux sur le terrain soient aussi évalués et que les effectifs des équipes ESUP et EMRII soient doublés. De nombreux appels de citoyens qui pourraient être pris en charge par ces équipes mixtes ne le sont pas à cause du manque d'effectifs.

« Il y a plusieurs signaux d'alarme actuellement, tant de la part des Montréalais que des policiers du SPVM. En ce moment, c'est le gouvernement du Québec qui assume l'entièreté du leadership alors que ce n'est pas seulement sa responsabilité. Ça va bientôt faire un an qu'on attend que l'administration Plante saute dans le train plutôt que de le regarder passer », a ajouté Stéphanie Valenzuela, conseillère de la Ville du district de Darlington dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

L'Opposition officielle déposera une motion lors de la prochaine séance du conseil municipal pour que l'administration Plante respecte sa promesse d'augmenter les effectifs policiers et pour qu'elle ajuste le budget municipal 2022 en conséquence.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Renseignements: Guillaume Pelletier, Attaché de presse, Cabinet de l'Opposition officielle, 438-821-2278

Liens connexes

ville.montreal.qc.ca