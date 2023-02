ELNA Médical s'installe dans le plus important centre multifonctionnel du Québec à la suite de l'acquisition de la Clinique Santé DIX30

MONTRÉAL, le 16 févr. 2023 /CNW/ - La société montréalaise ELNA Médical (« ELNA »), le plus grand réseau intégré de cliniques médicales au Canada, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'une participation majoritaire dans la Clinique Santé DIX30, située dans l'un des quartiers commerciaux et résidentiels les plus dynamiques et bouillonnants du Grand Montréal.

Clinique Santé DIX30 (Groupe CNW/ELNA Medical)

Inaugurée en 2013 et desservant plus de 135 000 patients chaque année, la Clinique Santé DIX30 se distingue par une approche novatrice des soins publics dans un environnement ultramoderne. Ses services comprennent une clinique de soins urgents, ainsi que des soins primaires et plus de dix spécialités médicales.

« L'acquisition d'une participation majoritaire dans la Clinique Santé DIX30 par ELNA affirme notre engagement à fournir un meilleur accès à des soins de qualité pour tous les patients. La population de la Rive-Sud de Montréal et des environs bénéficiera désormais d'une offre de service bonifiée au sein d'un réseau vaste et intégré qui s'étend bien au-delà de la clinique, notamment de façon virtuelle et par le biais de solutions à domicile, grâce à notre écosystème unique optimisé par des technologies de pointe » a déclaré Laurent Amram, président et fondateur d'ELNA Médical.

Jouissant d'un emplacement stratégique au cœur du Quartier DIX30, à quelques pas d'un important développement immobilier et de la future station REM, la toute nouvelle clinique ultramoderne de 20 000 pieds carrés d'ELNA devient son deuxième complexe médical et sa cinquième clinique en Montérégie.

« La Clinique Santé DIX30 est réputée pour la qualité des soins offerts à ses patients depuis plus d'une décennie. Notre union au Groupe ELNA Médical, un partenaire dont l'engagement envers la qualité et l'innovation est inscrit dans son ADN, nous permettra à la fois de renforcer notre offre de services et de proposer de nouvelles options à nos patients, tout en projetant notre clinique dans une nouvelle ère » a ajouté Sylvain Perron, président de la Clinique Santé DIX30.

ELNA Médical est le plus grand réseau de cliniques médicales au Canada. Traitant plus de 1,6 million de Canadiens chaque année, ELNA transforme la prestation et la continuité des soins de santé grâce à la mise en œuvre d'un écosystème omnicanal entièrement intégré. Toujours en quête d'améliorer et d'optimiser l'accès à des soins de qualité, ELNA soutient de façon inégalée les professionnels de la santé en s'appuyant sur des technologies de pointe alimentées par l'intelligence artificielle ainsi qu'à travers des partenariats stratégiques avec des leaders mondiaux. ELNA complète son large éventail de services médicaux par un accès à des services de diagnostic de haute qualité, grâce à sa filiale à part entière, les Laboratoires CDL, leader dans le domaine du diagnostic médical depuis plus de trois décennies.

