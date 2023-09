MONTRÉAL, le 7 sept. 2023 /CNW/ - La société montréalaise Groupe ELNA Médical (« ELNA »), le plus grand réseau intégré de cliniques médicales au Canada, est fier d'annoncer qu'elle s'est jointe au programme des partenaires fondateurs de Hippocratic AI afin de codévelopper le premier modèle de langage de grande envergure (LLM) axé sur la sécurité, spécialement dédié à la santé. ELNA est la seule entreprise canadienne à faire partie des partenaires fondateurs, aux côtés de ses homologues américains Universal Health Services (UHS), HonorHealth, Cincinnati Children's, SonderMind, Vital Software et Capsule. Les partenaires fondateurs joueront un rôle essentiel dans le développement et l'amélioration de la technologie d'Hippocratic AI.

Le partenariat avec Hippocratic AI jette les bases d'une transformation positive à une époque marquée par divers défis dans les réseaux de la santé, tels que le manque d'accès aux soins, l'inefficacité opérationnelle, la qualité inégale des soins et le grand enjeu de pénurie de personnel.

Hippocratic AI développe le tout premier LLM axé sur la sécurité, conçu spécifiquement pour les soins de santé, avec une emphase initiale sur les applications non diagnostiques destinées aux patients. Pour construire un LLM plus sûr, Hippocratic AI a adopté une approche multifacette dans la création de son produit, notamment en surpassant GPT-4 dans plus de 100 certifications en santé, en se formant sur le vocabulaire spécifique à la santé, ainsi qu'en tirant parti de l'apprentissage par renforcement avec rétroaction humaine (RLHF) par le biais de professionnels de la santé, de relations humaines avec les patients et de partenariats solides, le tout afin de vérifier que le modèle est véritablement sûr.

« Nous sommes ravis de nous associer à Hippocratic AI et de miser sur le pouvoir de l'innovation afin d'améliorer la santé et le bien-être des communautés que nous servons. En tant que plus grand réseau de cliniques au Canada, nous avons un rôle à jouer pour nous assurer que les plateformes d'IA soient responsables, applicables et pertinentes sur ce qui se passe réellement avant, pendant et après l'expérience des soins », a déclaré Laurent Amram, président et fondateur du Groupe ELNA Medical.

Maxime Cohen, directeur de l'IA chez Groupe ELNA Medical, a ajouté « Nous croyons que l'IA et les technologies avancées amélioreront grandement l'accès et la prestation de soins de santé de haute qualité. En tant que l'un des partenaires fondateurs, nous sommes donc dans la meilleure position pour collaborer à la création d'un LLM soigneusement formé, spécialement adapté aux soins de santé, ainsi que pour déterminer sa préparation au déploiement. Pour ELNA, qui est le seul réseau de santé canadien participant au programme des partenaires fondateurs d'Hippocratic AI, c'est une opportunité incroyable de mettre en avant notre expertise et notre engagement envers de meilleurs soins de santé. Nous sommes convaincus que cette nouvelle technologie innovante sera déployée de manière responsable pour servir à la fois nos patients et nos médecins. »

ELNA dispose d'une équipe interne dédiée en plus de conseillers externes pour garantir que toutes les activités soient menées en respectant les plus strictes politiques de sécurité et de confidentialité des données, conformément aux lois et réglementations provinciales et fédérales.

« Notre vision est de rendre les soins de santé accessibles à une échelle jamais vue auparavant », a déclaré Munjal Shah, co-fondateur et PDG d'Hippocratic AI. « Ce n'est qu'avec l'utilisation de LLM que nous pouvons y parvenir. Nos 10 partenaires fondateurs sont des leaders innovants visant à améliorer radicalement l'accès aux soins de santé grâce à l'utilisation de LLM, tout en comprenant profondément que beaucoup de travail doit être fait pour en assurer la sécurité. C'est un honneur de travailler aux côtés d'ELNA Medical et des autres partenaires fondateurs. »

À propos du Groupe ELNA Medical

Groupe ELNA Médical est le plus grand réseau de cliniques médicales au Canada. Traitant plus de 1,6 million de Canadiens chaque année, ELNA transforme la prestation et la continuité des soins de santé grâce à la mise en œuvre d'un écosystème omnicanal entièrement intégré. Toujours en quête d'améliorer et d'optimiser l'accès à des soins de qualité, ELNA soutient de façon inégalée les professionnels de la santé en s'appuyant sur des technologies de pointe alimentées par l'intelligence artificielle ainsi qu'à travers des partenariats stratégiques avec des leaders mondiaux. ELNA complète son large éventail de services médicaux par un accès à des services de diagnostic de haute qualité, grâce à sa filiale à part entière, les Laboratoires CDL, leader dans le domaine du diagnostic médical depuis plus de trois décennies. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.elnamedical.com/.

À propos d'Hippocratic AI

La mission d'Hippocratic AI est de développer l'intelligence artificielle en santé la plus sûre (HGI). La société est convaincue que la HGI sûre peut améliorer considérablement l'accessibilité aux soins de santé et les résultats de santé dans le monde en apportant une expertise approfondie en santé à chaque être humain. Nulle autre technologie n'a le potentiel d'avoir un impact mondial aussi important sur la santé. La société a été fondée par un groupe de médecins réputés, d'administrateurs d'hôpitaux, de professionnels de l'agence fédérale Medicare et de chercheurs en intelligence artificielle de El Camino Health, Johns Hopkins, Washington University à St. Louis, Stanford, Google et Nvidia. Hippocratic AI a obtenu 65 millions de dollars US en financement de démarrage et est soutenue par deux des investisseurs pionniers en santé les plus importants de la Silicon Valley : General Catalyst et Andreessen Horowitz. Pour plus d'informations sur les performances d'Hippocratic AI dans plus de 100 certifications médicales et de conformité, rendez-vous sur https://www.hippocraticai.com/.

