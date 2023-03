MONTRÉAL, le 15 mars 2023 /CNW/ - La société montréalaise ELNA Médical (« ELNA »), le plus grand réseau intégré de cliniques médicales au Canada, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de deux cliniques privées, Créa-MeD et Uni-Med, situées respectivement au centre-ville de Montréal et dans le quartier florissant de Bois-Franc de l'arrondissement de Saint-Laurent.

Établie en 2008 et constituant l'une des premières cliniques hors-RAMQ au Québec, la clinique ultramoderne de Créa-MeD propose un large éventail de services, notamment la médecine familiale privée et des soins spécialisés, y compris des services exhaustifs de dépistage des ITSS. Uni-Med, pour sa part, offre un accès rapide à des services de médecine familiale privée et à des soins spécialisés pour femmes, y compris l'une des pratiques de pointe au Québec en matière d'hormonothérapie et un centre d'excellence en santé de la femme.

« ELNA s'engage à fournir aux Canadiens un accès plus rapide et efficace à des soins de qualité, là et où les patients le souhaitent. Nous travaillons sans relâche pour améliorer l'expérience patient et proposer un meilleur service de santé grâce à la gamme la plus complète de services médicaux du pays, que ce soit en clinique, à la maison ou virtuellement. L'ajout de deux nouvelles cliniques de médecine familiale privée survient précisément à un moment où la demande pour de tels services est de plus en plus grande » a déclaré Laurent Amram, président et fondateur d'ELNA Médical.

Le réseau d'ELNA comprend plus de 95 cliniques et points de services répartis dans tout le Canada, dont plus de 25 au Québec. Les cliniques Créa-MeD et Uni-Med viennent renforcer le réseau de soins privés d'ELNA, qui compte désormais cinq établissements dans la grande région de Montréal.

ELNA Médical est le plus grand réseau de cliniques médicales au Canada. Traitant plus de 1,6 million de Canadiens chaque année, ELNA transforme la prestation et la continuité des soins de santé grâce à la mise en œuvre d'un écosystème omnicanal entièrement intégré. Toujours en quête d'améliorer et d'optimiser l'accès à des soins de qualité, ELNA soutient de façon inégalée les professionnels de la santé en s'appuyant sur des technologies de pointe alimentées par l'intelligence artificielle ainsi qu'à travers des partenariats stratégiques avec des leaders mondiaux. ELNA complète son large éventail de services médicaux par un accès à des services de diagnostic de haute qualité, grâce à sa filiale à part entière, les Laboratoires CDL, leader dans le domaine du diagnostic médical depuis plus de trois décennies.

