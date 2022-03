MONTRÉAL, le 1er mars 2022 /CNW Telbec/ - La société montréalaise ELNA Médical (« ELNA »), le plus grand réseau intégré de cliniques médicales au Canada, a annoncé aujourd'hui l'expansion de sa présence dans la région de la capitale nationale avec l'ouverture de sa nouvelle clinique de santé sexuelle pour hommes à Gatineau.

Regroupant trois cliniques pilotées par des spécialistes de renommée mondiale, ELNA Santé sexuelle est le seul réseau de cliniques au Canada à offrir une gamme complète de traitements d'urologie et de bien-être sexuel pour hommes et femmes. Située dans le complexe médical UnionMD au 86, promenade du Portage à Gatineau, la nouvelle clinique privée de santé sexuelle pour hommes d'ELNA est l'une des rares au Canada à offrir la thérapie par ondes de choc et les traitements par injection pour traiter la dysfonction érectile et la maladie de La Peyronie.

« ELNA Santé sexuelle est fier d'apporter son expertise et de proposer aux hommes de la région de la capitale nationale nos traitements innovants, notamment la thérapie par ondes de choc et le P-Shot. Je suis ravi de pouvoir offrir un traitement personnalisé qui ne nécessite plus un déplacement de deux heures de route jusqu'à Montréal », a déclaré le Dr Andrew Steinberg, urologue et fondateur d'ELNA Santé sexuelle.

« ELNA Médical poursuit son expansion dans de nouveaux marchés à travers le Canada. Cette dernière expansion dans la région, qui fait suite à l'ouverture de notre centre de dépistage COVID-19 à Gatineau l'année dernière, reflète notre engagement à fournir un meilleur accès aux services de santé de qualité que nous sommes fiers d'offrir dans tout le pays. », a ajouté Laurent Amram, président et fondateur d'ELNA Médical.

Pour plus d'information à propos de ELNA Santé sexuelle :

https://elnasexualwellness.com/fr/

À propos d'ELNA Médical

ELNA Médical est le plus grand réseau intégré de cliniques médicales au Canada. Axé sur les soins intégrés, ELNA offre une grande gamme de services médicaux primaires et spécialisés, de thérapies et de procédures dans plus de 60 cliniques. ELNA complète son large éventail de services médicaux avec un accès à plus de 1 500 tests de diagnostic, grâce à sa société sœur, les Laboratoires CDL, leader dans le domaine du diagnostic médical 24h/24 depuis trois décennies. Avec 1,2 million de patients traités chaque année, ELNA est fidèle à son esprit d'innovation et à sa mission de fournir des services médicaux facilement accessibles et personnalisés de la plus haute qualité. ELNA s'appuie sur des technologies de pointe et des partenariats stratégiques avec des leaders renommés de l'industrie pour offrir de meilleurs résultats en matière de soins de santé aux Canadiens.

SOURCE ELNA Medical

Renseignements: Peter Subissati, Gestionnaire principal, Communications et relations publiques, ELNA Médical, [email protected]