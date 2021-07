Jean-François Boily possède 17 années d'expérience dans le domaine de la finance. Il a fait ses preuves dans l'établissement de relations financières et de relations avec les investisseurs, la mobilisation de capitaux, ainsi que dans les domaines de la gouvernance d'entreprise et des fusions-acquisitions dans les secteurs pharmaceutique, clinique et de la recherche biologique. Au cours de sa carrière au sein de sociétés privées de taille moyenne et de grandes sociétés cotées en bourse, il a occupé plusieurs postes de haut niveau. Il a établi, fait le suivi d'objectifs et mis en œuvre avec succès des politiques, des procédures, des processus, des programmes et des pratiques à l'échelle de ces entreprises afin de garantir une comptabilité financière saine en permanence et l'atteinte des cibles fixées. Avant de se joindre à ELNA, M. Boily a été chef de la direction financière de deux sociétés biopharmaceutiques innovantes cotées en bourse. Auparavant, il a occupé des postes de haut niveau en finance chez TEVA Canada. CPA et CA, il est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires, avec spécialisation en comptabilité de HEC Montréal.

Yolaine Cohen Scali est une gestionnaire expérimentée en stratégie de développement des affaires dont la forte capacité à identifier et à conclure des partenariats et des collaborations de valeur a conduit à une expansion importante de portefeuilles de produits pharmaceutiques au Canada. La majeure partie de sa carrière, de près de 20 ans, s'est déroulée dans le secteur des soins de santé. Elle a notamment occupé, divers rôles clés chez Pharmascience Inc. Avant de se joindre à ELNA, Mme Cohen menait les négociations de l'octroi de licences du produit phare de Crescita Therapeutics Inc., dans le domaine de la dermatologie, sur les principaux marchés internationaux. Mme Cohen est titulaire d'une maîtrise en recherche opérationnelle ainsi que d'un baccalauréat en marketing et méthodes quantitatives de HEC Montréal.

« Nous sommes extrêmement heureux des nominations d'aujourd'hui, qui viennent renforcer notre équipe de direction expérimentée, à un moment où ELNA continue d'accélérer sa stratégie de croissance à travers le Canada. Nous poursuivrons notre progression en tant que chef de file de l'industrie en termes d'innovation, avec l'objectif de générer de nouvelles façons d'améliorer les conditions de santé des Canadiens par la prévention, les soins intégrés et la technologie de pointe », a déclaré Laurent Amram, président et fondateur du groupe ELNA Médical.

À propos de ELNA Médical

ELNA Médical est une entreprise de Montréal qui regroupe le plus vaste réseau de cliniques médicales au Canada, avec au-delà de 800 professionnels de la médecine dans 56 cliniques de soins de santé primaires et spécialisés, et de santé au travail. Active depuis 2016, elle offre des soins de santé couverts à la fois par les régimes d'assurance santé publics et privés. Fidèle à sa mission et à son esprit novateur, ELNA s'engage à apporter une contribution significative à la santé et au bien-être de chaque patient en lui procurant des services médicaux personnalisés, facilement accessibles et d'une qualité exceptionnelle, le tout soutenu par des technologies de pointe. ELNA Médical est associée aux Laboratoires CDL, chef de file dans l'industrie des laboratoires privés au Québec.

