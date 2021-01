MONTRÉAL, le 14 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'entreprise montréalaise ELNA Médical, chef de file parmi les fournisseurs de soins de santé au Québec, annonce aujourd'hui l'acquisition de Medicentres Canada, plus importante chaîne de cliniques médicales à propriété corporative au pays.

Dans le cadre de cette transaction, les 38 cliniques de Medicentres seront intégrées au réseau d'ELNA Médical.

L'entente fait d'ELNA Médical le plus vaste réseau de cliniques médicales au Canada, avec au-delà de 800 professionnels de la médecine dans 54 cliniques de soins de santé primaires et spécialisés, et de santé au travail. Elles sont situées au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta. ELNA Médical fournit chaque année des soins en personne et par télémédecine à plus d'un million de Canadiens et à 1500 organisations.

« Depuis sa création il y a cinq ans, ELNA est demeurée fidèle à sa mission d'offrir un service d'excellence à chaque patient, explique Laurent Amram, président et fondateur d'ELNA Médical. Notre objectif est de toujours procurer un accès pratique et rapide aux services de soins primaires et spécialisés, y compris la médecine personnalisée et préventive, en tirant parti des technologies de pointe. Alors que nous sommes confrontés à l'exigeante et douloureuse réalité liée à la pandémie en cours, notre mission trouve écho plus que jamais. Nous sommes fiers de croître et de toujours faire le nécessaire pour assurer la sécurité de nos patients et de nos communautés. »

En vertu de cette entente et d'une longue histoire de collaboration commune, Medicentres et Rexall Drugstores continueront de servir les patients et clients à la recherche d'un accès pratique aux services de santé.

« Nous sommes impatients de poursuivre notre tradition d'excellence de 42 ans et de profiter de la force de ce nouveau réseau pancanadien pour innover et améliorer chaque étape des soins aux patients », ajoute Wayne Samuel, directeur général de Medicentres Canada.

Cette acquisition marque pour ELNA Médical une première expansion au-delà des frontières québécoises. Elle s'inscrit dans sa vision de bâtir le plus puissant réseau de cliniques de soins primaires et spécialisés, le tout grâce à des technologies de pointe.

À propos d'ELNA Médical

ELNA Médical est une entreprise privée située à Montréal. Active depuis 2016, elle offre les soins de santé primaires et spécialisés couverts par la RAMQ dans ses cliniques de pointe partout au Québec. ELNA Médical est associée à Laboratoires CDL. Ce laboratoire de diagnostic jouit d'une réputation de longue date comme chef de file dans l'industrie des soins de santé au Canada. Fidèle à sa mission et à son esprit novateur, ELNA s'engage à apporter une contribution significative à la santé et au bien-être de chaque patient en lui procurant des services médicaux facilement accessibles et d'une qualité exceptionnelle.

À propos de Medicentres Canada

Medicentres Canada offre des soins de santé primaires (sans rendez-vous et en médecine familiale), des soins spécialisés et des services de santé au travail à des personnes et des entreprises partout au Canada. Fondée à Edmonton en 1979 en tant que clinique sans rendez-vous, Medicentres Canada est devenue l'une des plus grandes chaînes de cliniques médicales entièrement gérées au pays.

À propos de Rexall Drugstores

Avec des racines remontant à plus d'un siècle Rexall est un opérateur de pharmacies de premier plan au riche historique d'innovation et de croissance qui se consacre à la santé des Canadiens… un à la fois. Dans plus de 400 succursales au pays, ses 8500 employés fournissent des soins au patient et un service à la clientèle de qualité exceptionnelle. Rexall fait partie de Rexall Pharmacy Group et est un fier membre de la famille mondiale McKesson Corporation.

[email protected]

