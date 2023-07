MONTRÉAL, le 12 juill. 2023 /CNW/ - La société montréalaise Groupe ELNA Médical (« ELNA »), le plus grand réseau intégré de cliniques médicales au Canada, a annoncé aujourd'hui la nomination de Patrick Ifergan au poste de Chef de la direction financière (CFO).

Au cours de sa riche carrière de plus de 25 ans, M. Ifergan a acquis de vastes connaissances et un sens aigu des affaires qui lui ont permis de réaliser d'importantes fusions et acquisitions ainsi que des initiatives de financement auprès d'entreprises privées et publiques de divers secteurs, y compris celui des soins de santé.

Patrick Ifergan (Groupe CNW/ELNA Medical)

M. Ifergan a occupé plusieurs postes de vice-présidence sur une période de dix ans au sein des cabinets comptables KPMG, Richter et RCGT, après avoir été banquier d'affaires chez Valeurs mobilières Desjardins. Comptable professionnel agréé (CPA, CA) et analyste financier agréé (CFA), il est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires - spécialisation en comptabilité de HEC Montréal.

"La vaste expertise et expérience de Patrick Ifergan, notamment dans les domaines des fusions et acquisitions et du financement, seront essentielles à la poursuite de l'excellence et de l'expansion d'ELNA Médical sur le marché canadien", a déclaré Laurent Amram, président et fondateur du Groupe ELNA Médical.

"Avec Patrick au sein de notre équipe de direction dynamique et expérimentée, nous sommes dans une position d'autant plus forte pour développer nos opérations et raffermir notre avantage concurrentiel en tant que consolidateur de soins de santé par excellence au Canada", a ajouté Laurent Amram.

Groupe ELNA Médical est le plus grand réseau de cliniques médicales au Canada. Traitant plus de 1,6 million de Canadiens chaque année, ELNA transforme la prestation et la continuité des soins de santé grâce à la mise en œuvre d'un écosystème omnicanal entièrement intégré. Toujours en quête d'améliorer et d'optimiser l'accès à des soins de qualité, ELNA soutient de façon inégalée les professionnels de la santé en s'appuyant sur des technologies de pointe alimentées par l'intelligence artificielle ainsi qu'à travers des partenariats stratégiques avec des leaders mondiaux. ELNA complète son large éventail de services médicaux par un accès à des services de diagnostic de haute qualité, grâce à sa filiale à part entière, les Laboratoires CDL, leader dans le domaine du diagnostic médical depuis plus de trois décennies.

SOURCE ELNA Medical

Renseignements: Jonathan Prunier, Directeur principal, marketing et communications, Groupe ELNA Médical, [email protected]