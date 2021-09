MONTRÉAL, le 13 sept. 2021 /CNW Telbec/ - ELNA Médical, réseau chef de file de cliniques de soins de première ligne et spécialisés au Canada, annonce aujourd'hui l'acquisition du GMF Roger Laberge, plus importante clinique médicale de la Montérégie-Ouest.

Fondé il y a plus de 30 ans sous le nom de Clinique médicale Châteauguay, le GMF Roger Laberge offre sept jours sur sept des services de médecine familiale et préventive, ainsi que des consultations sans rendez-vous. Reconnu pour son approche collégiale, il compte neuf omnipraticiens, une infirmière praticienne spécialisée (IPS) et des infirmières cliniciennes. De plus, la clinique assure des services de professionnels de la santé tels des nutritionnistes, kinésiologues, travailleuses sociales et un pharmacien.

« ELNA Médical représente l'acquéreur idéal, estime Gilles Fleury, propriétaire. Il nous permettra d'offrir une valeur ajoutée tant à notre équipe qu'à nos patients grâce, entre autres, à son réseau de cliniques, à ses partenaires et à une panoplie de services en médecine spécialisée. C'est avec grande fierté que le GMF Roger Laberge fera désormais partie de cette organisation réputée. »

« En vertu de nos professionnels chevronnés et de notre capacité de proposer à même notre réseau près de 400 services médicaux, ELNA Médical s'avère un joueur de premier plan qui prodiguera des soins, mais aussi contribuera à la meilleure santé et aux saines habitudes de vie de la population de Châteauguay, se réjouit pour sa part Laurent Amram, son président et fondateur. L'arrivée du GMF Roger Laberge s'inscrit dans notre volonté de procurer à nos patients un accès facile et rapide à des services de santé, en tirant parti des technologies de pointe. »

Cette sixième annonce d'expansion en 2021 s'inscrit dans une importante opération de croissance d'ELNA Médical. Au cours des prochaines semaines, d'autres cliniques s'ajouteront à ce vaste réseau.

À propos d'ELNA Médical (elnamedical.com)

ELNA Médical est une entreprise de Montréal qui regroupe le plus vaste réseau de cliniques médicales au Canada, avec plus de 800 professionnels de la médecine dans 61 cliniques de soins de santé primaires et spécialisés, et de santé au travail. ELNA s'engage à apporter une contribution significative à la santé et au bien-être de chaque patient en lui procurant des services médicaux personnalisés, facilement accessibles et d'une qualité exceptionnelle, le tout soutenu par des technologies de pointe. ELNA Médical est associée aux Laboratoires CDL, chef de file dans l'industrie des laboratoires privés au Québec.

