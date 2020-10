Élisabeth Farinacci, nouvelle directrice du Service des communications et des affaires publiques

Madame Farinacci arrive à l'Université TÉLUQ avec près de 25 ans d'expérience dans les domaines des communications, des affaires publiques et de la mise en marché. Après plusieurs années en agences de communication, dont Cossette, Élisabeth a accru son expertise à la fois dans le milieu culturel et événementiel (400e anniversaire de Québec, Grands Feux Loto-Québec et, tout dernièrement, au Diamant), et le milieu universitaire où elle a été responsable de l'image de marque et de la notoriété de l'Université Laval pendant plusieurs années. Au cours de sa carrière, différents prix et reconnaissances ont salué sa vision stratégique et ses valeurs basées sur l'audace et la transparence.