MISSISSAUGA, ON, le 18 avril 2023 /CNW/ - L'obtention d'un diplôme de médecine et la fin de l'internat sont, pour les nouveaux médecins, des étapes clés qui marquent le lancement de leur carrière professionnelle. Mais après l'internat, les prestataires de premier recours sont confrontés à un certain nombre d'obstacles lorsqu'ils entreprennent la prochaine étape : l'ouverture d'un cabinet.

Medline offre un programme de financement à 0 % pour tous les gros achats d'équipement clinique de plus de 5000 $, ce qui permet aux fournisseurs de soins de santé d'éviter d'importants paiements initiaux et de libérer leur flux monétaire.

Imaginez que les employés de bureau doivent payer un loyer pour leur espace de travail et payer leurs ordinateurs portables, leurs stylos, leurs cahiers et tout ce dont ils peuvent avoir besoin pour faire leur travail. Telle est la réalité pour les prestataires de premier recours qui, en plus de s'occuper de leurs patients, deviennent essentiellement des propriétaires de petites entreprises : ils doivent gérer la paie, l'équipement, les fournitures et bien d'autres choses encore.

Ce fardeau auquel sont confrontés les nouveaux médecins de premier recours contribue potentiellement à certains des problèmes que connaît le Canada en matière de pénurie de médecins de famille. Avant la pandémie de COVID-19, 4,6 millions de personnes (soit 14,5 % des personnes âgées de plus de 12 ans) au Canada n'avaient pas de médecin de famille.1 Il est probable que la pandémie n'a fait qu'accroître les complications pour les personnes tentant de trouver un médecin de famille. Le problème est aggravé par la diminution du nombre de diplômés des facultés de médecine qui optent pour la médecine familiale comme premier choix. Le service canadien de jumelage (CaRMS) a signalé une baisse, passant de 40,2 % en 2015 à 33,3 % en 2022.2

Afin de surmonter certains de ces obstacles, les experts ont recommandé d'élargir l'utilisation des soins en équipe, où les médecins et les prestataires de soins interprofessionnels, tels que les infirmières et infirmiers, les diététistes, les pharmaciens et les ergothérapeutes, prodiguent des soins aux patients. Des données probantes indiquent que ce modèle de soins permet d'obtenir certains des meilleurs résultats en matière de soins de santé.3 Bien que ce partage de soins procure des avantages pour les patients, certains obstacles empêchent les professionnels de la santé de travailler ensemble.

Medline Canada comprend les problèmes auxquels font face les nouveaux médecins de famille et juge qu'il est important de les aider à relever leurs défis. Medline offre un programme de financement à 0 % pour tous les gros achats d'équipement clinique de plus de 5000 $, ce qui permet aux fournisseurs de soins de santé d'éviter d'importants paiements initiaux et de libérer leur flux monétaire. Medline offre également un soutien visant la conception du cabinet. Ceci permet d'aider à éliminer une partie de l'incertitude liée à l'établissement d'un nouveau cabinet ou à la modernisation d'un cabinet existant. Medline veille à ce que le cabinet soit bien conçu afin qu'il soit efficace et pratique, permettant d'offrir de meilleurs soins aux patients.

« Ouvrir un nouveau cabinet médical n'est ni facile ni abordable. Le financement à 0 % de Medline m'a aidé à acheter de l'équipement médical pour mon cabinet sans fardeau additionnel », a déclaré le Dr Abbas Adam, de Burlington Medical Aesthetics. « Plutôt que de payer des milliers de dollars à l'avance pour acheter les deux fauteuils de procédure dont j'avais besoin, le financement de Medline m'a permis de me les procurer facilement et immédiatement. »

Étant donné qu'à l'obtention de leur diplôme les étudiants canadiens en médecine connaissent une dette moyenne de 84 172 $, il peut être effrayant d'assumer des coûts supplémentaires.4 Voilà pourquoi Medline offre un financement à 0 % -- pour aider les nouveaux médecins de famille à se mettre sur pied et à commencer de s'occuper des patients.

