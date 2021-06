La campagne du centenaire est inspirée de la première personne diabétique ayant été traitée avec succès par de l'insuline

TORONTO, le 24 juin 2021 /CNW/ - Eli Lilly est heureuse d'annoncer le lancement d'une initiative mondiale surnommée « Leonard », une campagne qui commémore le 100e anniversaire de la découverte de l'insuline. Cette initiative est inspirée de la vie de Leonard Thompson, qui a été la première personne diabétique à avoir été traitée avec succès par de l'insuline. Elle se déroulera sur une période de trois ans, pour correspondre à la période allant de la découverte de l'insuline en 1921 à sa commercialisation en 1923.

« Après la découverte de l'insuline, le processus de purification présentait encore des défis importants. C'est le biochimiste James Collip qui a amélioré le processus de fabrication en 1922 et qui a ouvert la voie à la première dose efficace chez l'humain », a déclaré Rhonda Pacheco, présidente et directrice générale d'Eli Lilly. « Notre campagne du centenaire incarne l'esprit de ténacité de Collip et rend hommage à la bravoure de Leonard Thompson et aux millions de personnes dont la vie a été bouleversée par la découverte de l'insuline, tout en inspirant une nouvelle génération d'innovation et en mettant l'accent sur le traitement du diabète. »

L'année 2021 marque le 100e anniversaire de la découverte de l'insuline, et depuis celle-ci, de nombreux progrès ont été réalisés dans le domaine. Eli Lilly commémore ce centenaire en saluant la contribution de divers champions qui demeurent déterminés à faire progresser la prise en charge du diabète. Le Prix Leonard se déclinera en cinq subventions de 20 000 dollars (US) versées à Life For a Child, une initiative internationale qui vient en aide aux enfants diabétiques dans plus de 43 pays. Un jury international sélectionnera un gagnant dans chacune des cinq catégories suivantes :

Adolescents/jeunes adultes : Personnes âgées de 18 à 25 ans atteintes de diabète ou entretenant un lien étroit avec une personne touchée par le diabète

Défenseurs/professionnels de la défense des intérêts des patients : Défenseurs actifs des intérêts des personnes atteintes de diabète, soit par leurs propres moyens ou au sein d'un organisme établi

Endocrinologues/médecins de soins primaires : Professionnels de la santé spécialisés en endocrinologie ou agissant à titre de médecins de soins primaires auprès de personnes diabétiques

Éducateurs en diabète et personnel infirmier spécialisé dans le diabète : Éducateurs en diabète et personnel infirmier spécialisé dans les soins aux personnes diabétiques

Chercheurs : Professionnels qui se consacrent à la recherche dans le domaine des soins liés au diabète (domaine thérapeutique, technologie ou autre)

« Je me sens inspirée par le Prix Leonard et ce qu'il peut représenter pour les futurs progrès dans le domaine du diabète », déclare la Dre Sarah Linklater, directrice scientifique en chef à la FRDJ Canada et représentante du Canada au sein du jury international. « Je suis ravie de voir les candidatures et le travail innovant qui se fait partout dans le monde, et j'encourage les Canadiens à proposer la candidature d'un membre de leur collectivité. »

Pour être admissibles au Prix Leonard, les candidats devront soumettre un projet original, une innovation ou une initiative - au-delà de la pharmacothérapie ou des traitements par dispositif - qui répond à un besoin important, qui résout une difficulté liée à la prise en charge du diabète ou qui vise à soutenir la collectivité. Les gagnants seront choisis par un jury externe composé de leaders réputés dans le domaine du traitement du diabète. Les cinq gagnants des Prix Leonard seront annoncés en novembre, avant la Journée mondiale du diabète.

Les mises en candidature et les dossiers des candidats pour le Prix Leonard sont acceptés dès maintenant et jusqu'au 31 août 2021, à 23 h 59 (HE). Pour en savoir plus, pour proposer la candidature d'une personne que vous connaissez ou pour présenter un dossier, visitez www.Lilly.com/LeonardAward.

À propos du diabète au Canadai

Environ 11 millions de Canadiens sont atteints de diabète ou de prédiabète. Il existe trois principaux types de diabète. Le diabète de type 2 est le diagnostic le plus fréquent, suivi du diabète de type 1. Le diabète gestationnel survient pendant la grossesse et est généralement temporaire. Le prédiabète est un autre diagnostic important qui indique qu'une personne est très susceptible de développer un diabète. Une glycémie élevée, ou hyperglycémie, peut entraîner des complications liées au diabète. Ces dernières peuvent être très graves et même mettre la vie en danger. Une bonne maîtrise de la glycémie réduit le risque de présenter de telles complications.

À propos de Lilly Diabétologie

Lilly est un chef de file mondial dans le traitement du diabète depuis 1923, année où nous avons lancé la première insuline commerciale au monde. Aujourd'hui, nous tirons profit de cet héritage en nous efforçant de répondre aux différents besoins des personnes atteintes de diabète et des personnes qui s'occupent d'elles. Par la recherche, la collaboration et des procédés de fabrication de qualité, nous cherchons à améliorer la vie des personnes touchées par le diabète et d'autres maladies connexes. Nous travaillons à obtenir des résultats exceptionnels grâce à des solutions novatrices - des médicaments aux technologies en passant par des programmes de soutien et plus encore.

À propos de Lilly Canada

Eli Lilly and Company est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé, alliant empathie et recherche dans le but d'offrir une vie meilleure aux citoyens du monde entier. Notre entreprise a été fondée il y a plus d'un siècle par le colonel Eli Lilly, qui était voué à la mise au point de médicaments de grande qualité répondant aux besoins de la population. Aujourd'hui, nous demeurons fidèles à cette mission dans tout ce que nous entreprenons. Les employés de Lilly s'efforcent de créer des médicaments révolutionnaires et d'en faire profiter ceux qui en ont besoin. Ils cherchent également à améliorer la compréhension et la prise en charge des maladies et à contribuer au bien-être de nos communautés grâce à la philanthropie et au bénévolat.

Eli Lilly Canada a été créée en 1938 à la suite d'une collaboration de recherche avec des chercheurs de l'Université de Toronto, laquelle a abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde. Notre travail se concentre sur les domaines de l'oncologie, du diabète, de l'auto-immunité, des affections neurodégénératives et de la douleur. Pour en savoir plus au sujet de Lilly Canada, nous vous invitons à consulter notre site Web à l'adresse www.lilly.ca/fr.

Pour connaître notre point de vue sur les questions de soins de santé et d'innovation, suivez-nous sur Twitter @LillyPadCA.

RÉFÉRENCE __________________________________________________________ i Diabète Canada. Consulté pour la dernière fois le 3 juin 2021.

