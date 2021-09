Eli Lilly Canada Inc. émet un rappel volontaire d'un lot unique de GLUCAGON (Lot D239382A, DIN 02243297) en raison d'une perte potentielle de puissance

TORONTO, le 25 sept. 2021 /CNW/ - Eli Lilly Canada procède au rappel volontaire du lot D239382A de GLUCAGON (Glucagon pour injection, 1 mg par fiole; Solvant pour Glucagon, seringue de 1 mL) pour la vente au détail. Ce rappel est fait à la suite d'un rapport de plainte relative à un produit au niveau du patient selon laquelle le contenu d'une fiole de GLUCAGON se présentait sous forme liquide plutôt que sous forme de poudre. L'enquête de Lilly indique que le problème du contenu dans cette fiole de GLUCAGON pourrait être lié au processus de fabrication. L'utilisation du produit sous forme liquide pourrait ne pas traiter une hypoglycémie sévère en raison d'une perte de puissance.

Énoncé de risque : L'hypoglycémie sévère (taux de sucre sanguin très bas) chez les patients diabétiques, si elle n'est pas renversée, peut avoir des conséquences graves sur la santé allant de plaintes transitoires mineures à des dommages neurologiques, des crises et même la mort, si elle n'est pas traitée rapidement. Dans le cadre de la plainte relative à un produit, on a signalé à Lilly que le patient concerné a souffert de l'absence d'effets du médicament et a subi des crises subséquentes.

Le GLUCAGON est utilisé comme agent anti-hypoglycémique pour le traitement de l'hypoglycémie sévère chez les enfants et les adultes diabétiques qui prennent de l'insuline et un inhibiteur de la motilité gastro-intestinale indiqué comme aide au diagnostic dans les examens radiologiques du tube digestif. Le produit habituel est conditionné sous forme de trousse contenant 1 mg de produit lyophilisé dans une fiole de 3 mL et une seringue de solvant préremplie. Le lot de GLUCAGON touché porte le numéro D239382A (DIN 02243297), et sa date d'expiration est en mai 2022 (date d'expiration figurant sur l'étiquette : 2022-MA-10). Le numéro du lot se trouve sur l'étiquette de la trousse ainsi que sur la fiole. Le lot a été distribué à l'échelle nationale aux grossistes et aux détaillants.

Lilly est profondément engagée dans la fabrication de médicaments de haute qualité pour les patients qui en ont besoin, et la sécurité ainsi que la qualité de nos produits constituent notre priorité absolue. Nous prenons nos obligations au sérieux et nous avons mis en place des systèmes d'assurance de la qualité rigoureux pour assurer le respect des exigences réglementaires strictes.

Les grossistes et les distributeurs ayant des stocks du lot D239382A de GLUCAGON doivent cesser la distribution du produit et le mettre immédiatement en quarantaine.

Les pharmaciens sont priés de communiquer avec leurs patients qui ont reçu ce lot et de travailler en collaboration avec la personne-ressource de leur grossiste pour obtenir des instructions et des détails sur la façon de gérer les retours et de commander des produits de remplacement.

Les patients sont priés de communiquer avec leur pharmacien pour obtenir des instructions et des détails sur la façon de retourner le produit rappelé et d'obtenir un produit de remplacement.

Pour toutes questions concernant ce rappel, communiquez avec le Centre de relations avec la clientèle au 1 888 545-5972. Les heures d'ouverture sont du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (HE). La boîte vocale a été configurée et fera l'objet d'un suivi pour toute demande de renseignements. Les clients doivent communiquer avec leur médecin ou leur fournisseur de soins de santé s'ils ont éprouvé des problèmes pouvant être liés à la prise ou à l'utilisation de ce produit.

Il est possible de signaler tout effet indésirable ou tout problème de qualité associés à l'utilisation de ce produit, dans le cadre du Programme Canada Vigilance de Santé Canada, en se rendant à l'adresse www.santecanada.gc.ca/medeffet, en composant le numéro sans frais 1 866 234-2345, ou en remplissant un formulaire de déclaration du Programme Canada Vigilance pour l'envoyer par télécopieur au numéro sans frais 1 866 678-6789 ou par la poste au Programme Canada Vigilance, Santé Canada, Indice de l'adresse 0701D, Ottawa, Ontario, K1A 0K9.

À propos de Lilly Canada

Eli Lilly and Company est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé, alliant empathie et recherche dans le but d'offrir une vie meilleure aux citoyens du monde entier. Notre entreprise a été fondée il y a plus d'un siècle par le colonel Eli Lilly, qui était voué à la mise au point de médicaments de grande qualité répondant aux besoins de la population. Aujourd'hui, nous demeurons fidèles à cette mission dans tout ce que nous entreprenons. Les employés de Lilly s'efforcent de créer des médicaments révolutionnaires et d'en faire profiter les personnes qui en ont besoin. Ils cherchent également à améliorer la compréhension et la prise en charge des maladies et à contribuer au bien-être de nos communautés grâce à la philanthropie et au bénévolat.

SOURCE Eli Lilly Canada Inc.

Renseignements: Ethan Pigott, [email protected], 416 770-5843

Liens connexes

https://www.lilly.ca/