Clôture d'un litige de trois ans concernant une marque déposée, consolidant ainsi les droits à l'échelle internationale

Les produits contrefaits exploitent le nom de marque ELFBAR partout aux États-Unis

SHENZHEN, Chine, le 31 mars 2026 /CNW/ -- Le principal innovateur du vapotage, ELFBAR, réaffirme ses droits mondiaux sur la marque de commerce « ELF », dans ce qui est un règlement permanent avec VPR Brands LP (VPR) devant un tribunal américain après trois ans de litige.

La dernière annonce d'ELFBAR indique que tous les litiges avec VPR dans le monde concernant la marque « ELF » ont été résolus.

En vertu de cet accord, qui s'applique à la quasi-totalité des principaux marchés mondiaux, notamment aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et dans l'Union européenne, VPR retire tous les litiges et recours en matière de marque déposée à l'encontre d'ELFBAR, s'engage à ne plus intenter aucune action concernant cette marque, cesse la fabrication et la commercialisation de tout produit de vapotage portant la marque « ELF » et renonce à tous ses droits sur les marques composées du terme « ELF », dans les catégories déterminées d'un commun accord par les deux parties.

ELFBAR confirme maintenant sa pleine propriété des marques de commerce formatives ELF, y compris, mais sans s'y limiter, ELFBAR, ELFX, ELFA et ELFLIQ, sur tous les principaux marchés mondiaux.

« Avec cette décision, nous consolidons nos droits légitimes et incontestables sur la marque « ELF », qui appartient de plein droit à ELFBAR. Cela contribue également en grande partie à préserver notre portefeuille mondial de marques et notre stratégie de marque », a déclaré un porte-parole de l'ELFBAR.

En Chine continentale, plusieurs décisions de justice favorables et arrêts rendus en matière de propriété intellectuelle entre 2020 et 2024 ont confirmé les droits légitimes d'ELFBAR sur la marque « ELF » dans le cadre de ce litige.

Malgré cette victoire, ELFBAR prévient que des produits contrefaits et imitations portant atteinte à son nom de marque peuvent encore être observés sur certains marchés mondiaux, en particulier aux États-Unis, où une telle contrefaçon est parmi les plus endémiques.

ELFBAR a toujours répété qu'aucun des produits actuellement commercialisés aux États-Unis portant la marque « ELF » - y compris les marques formatives, similaires et dérivées du ELF - n'est fabriqué, expédié, fourni ou autorisé par la marque. Depuis qu'ELFBAR a cessé toutes ses expéditions aux États-Unis en février 2023, les produits contrefaits ont exploité l'absence d'approvisionnement légitime.

ELFBAR est déterminée à protéger sa propriété intellectuelle dans le monde entier, y compris sur des marchés clés en 2025, comme la République tchèque, l'Allemagne et la Slovaquie, et prendra d'autres mesures.

« Nous allons faire respecter consciencieusement nos droits à l'échelle internationale pour protéger les utilisateurs adultes des produits contrefaits et imitations qui érodent la confiance de l'industrie et posent des risques pour la santé », a ajouté le porte-parole.

À propos d'ELFBAR

ELFBAR est un pionnier dans l'industrie mondiale du vapotage. Depuis sa création en 2018, il a offert une expérience distincte et diversifiée en matière de vapotage, l'innovation étant au cœur de ses activités.

ELFBAR s'engage à empêcher les jeunes d'accéder à ses produits et à assurer une croissance durable, en tant que marque de référence plébiscitée et utilisée par des dizaines de millions de fumeurs adultes et d'anciens fumeurs à travers le monde comme alternative au tabac.

Pour plus d'informations, veuillez consulter elfbar.com.

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SOURCE ELFBAR

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