LONDRES, le 10 déc. 2025 /CNW/ - ELFBAR et LOST MARY, marques mondiales phares de produits de vapotage, ont révélé aujourd'hui leurs dernières percées de R & D : des recherches pionnières sur les formulations d'e-liquides, un portefeuille de brevets complet et des protocoles d'essai élargis.

Depuis leur création, les deux marques ont adopté une approche scientifique pour mettre au point leurs produits, sur la base d'un investissement annuel en R & D s'élevant à plusieurs millions de livres sterling.

« Des essais rigoureux restent un élément fondamental de nos activités de R & D », a déclaré Samuel Fu, directeur de l'ingénierie de la R & D chez ELFBAR et LOST MARY. « Preuve de notre quête à long terme de normes de sécurité supérieures : plus de 136 000 essais ont été réalisés en 2025 sur des produits finis, des e-liquides, des aérosols et des matériaux. »

Des sels de nicotine pour une performance plus sûre

Les essais menés par les marques dans le cadre d'une récente étude évaluée par des pairs montrent que les serpentins chauffants en nickel-chrome saturés d'e-liquide contenant 2 % de lactate de nicotine, un sel de nicotine couramment utilisé dans les vapes, libèrent beaucoup plus de nickel que ceux contenant un e-liquide à 2 % de benzoate de nicotine, et ce chaque semaine pendant quatre semaines.

Les aérosols ou les vapeurs générés par la formulation au lactate présentent par ailleurs des niveaux de nickel plus élevés que dans le cas de la formulation au benzoate.

Cette étude, publiée dans la revue de renommée mondiale Chemical Research in Toxicology et axée sur le lactate de nicotine, contribue à réduire l'exposition des utilisateurs à la substance nocive qu'est le nickel en signalant sa migration dans les e-liquides et les aérosols de vapotage.

Pour renforcer la confiance, à la suite de cette étude, les marques se sont mises à éliminer progressivement le lactate de nicotine et les serpentins en nickel-chrome de leurs produits.

« Par conséquent, nous appelons l'ensemble du secteur à rester vigilant quant à l'utilisation du lactate de nicotine, et les régulateurs à encadrer davantage les formulations d'e-liquides, dans l'intérêt de l'amélioration de l'ensemble des normes sectorielles », a ajouté Samuel.

Des procédures d'essai de plus en plus nombreuses au bénéfice de la sécurité

Les normes strictes des marques relatives à la sécurité et à la performance de leurs produits sont étayées par 300 procédures d'essai avant mise sur le marché, qui comprennent 170 analyses chimiques des e-liquides et des aérosols, 98 évaluations des matériaux et 32 essais de fiabilité des appareils avant leur commercialisation. Des vérifications ponctuelles mensuelles permettent également de détecter d'éventuelles traces de substances interdites.

Depuis mai 2025, 28 nouvelles procédures concernant la composition chimique des e-liquides, des aérosols et des matériaux ont été ajoutées au protocole d'essai, ce qui témoigne d'un engagement permanent en faveur de l'assurance de la qualité.

Nouvelle confirmation des capacités d'essai en interne des marques et du respect par celles-ci des exigences de conformité des produits, les marques ont en outre réussi plusieurs tests de maîtrise des e-liquides menés par le laboratoire de chimie du gouvernement du Royaume-Uni, dont tous les résultats ont été jugés « satisfaisants ».

« Pour offrir des produits à très faible risque auxquels les utilisateurs adultes peuvent faire confiance, nous renforçons constamment leur sécurité en perfectionnant nos capacités d'essai, en améliorant le contrôle de la qualité et en veillant à ce que chaque dispositif dépasse les seuils réglementaires », poursuit Samuel.

Un portefeuille de brevets complet au service de l'innovation

En novembre 2025, les deux marques avaient déposé plus de 2 200 demandes de brevets d'invention et de modèles d'utilité. Avec plus de 900 de ces demandes accordées dans le monde entier, c'est un facteur clé de l'évolution rapide du portefeuille des marques, car les innovations sont transposées en permanence pour développer de nouveaux produits.

Couvrant des domaines tels que la structure des appareils, la formulation des e-liquides, les matériaux, les logiciels et les systèmes électroniques, les brevets portent sur chacun des composants clés des produits de vapotage. Ce vaste portefeuille souligne la volonté incessante des marques visant à innover, à faire progresser le design et la technologie et à accroître la sécurité des produits afin de proposer des solutions de nouvelle génération.

« Plusieurs technologies qui changent la donne sont en cours de mise au point. Elles redéfinissent les produits de vapotage et portent leur sécurité globale vers de nouveaux sommets », conclut Samuel Fu.

