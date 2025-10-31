BOSTON, le 31 oct. 2025 /CNW/ - Elevaris Medical Devices, un organisme de développement et de fabrication de contrats pour des entreprises multinationales de soins de santé de premier plan, a annoncé la nomination de son nouveau chef de l'ingénierie et des opérations, Salvador Montes.

Montes sera responsable de la stratégie et des opérations d'ingénierie mondiale dans les installations de l'entreprise aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Corée du Sud.

« J’ai un profond respect pour l’héritage d’Elevaris et je crois énormément en notre potentiel pour assurer une croissance durable et la satisfaction des clients. »

« Sal possède une vaste expérience mondiale et est incroyablement expérimenté en matière d'exécution, d'excellence opérationnelle et d'amélioration continue, a déclaré Richard Zrebiec, chef de la direction d'Elevaris Medical Devices. « Nous sommes ravis de la discipline, de l'énergie et de la vision qu'il apporte alors que nous continuons à renforcer nos capacités d'ingénierie et de fabrication pour propulser la croissance et offrir une valeur exceptionnelle à nos clients. »

Montes possède plus de 25 ans d'expérience à la tête d'opérations de fabrication et de chaîne d'approvisionnement multisites dans les secteurs de la médecine, de l'aérospatiale et des biens de consommation. Son expertise couvre les transformations Lean, les entreprises en démarrage, les fusions et acquisitions et les délais d'exécution opérationnels; et, il a fait ses preuves dans la création d'équipes très performantes et la production de résultats durables. Il intègre les principes de gestion allégée, les ventes, les stocks et la planification opérationnelle, les systèmes de gestion quotidiens et le déploiement de politiques pour établir un lien direct entre l'excellence opérationnelle et les résultats commerciaux et ceux des intervenants.

« Je suis ravi de me joindre à cette équipe d'experts en développement et en ingénierie qui se concentrent sur l'application de capacités de fabrication aussi étendues pour offrir des solutions de précision aux clients d'appareils médicaux, a déclaré M. Montes. « J'ai un profond respect pour l'héritage d'Elevaris, qui tire parti de notre immense conviction que nous avons le potentiel d'offrir une croissance durable et la satisfaction de la clientèle. »

Montes est à la fois certifiée en planification et en gestion des stocks par l'American Production and Inventory Control Society et a fonctionné en vertu de sa norme numérique de référence sur les opérations de la chaîne d'approvisionnement, une norme numérique, à accès ouvert et complète pour évaluer et améliorer la fin de vie d'une entreprise.jusqu'à l'extrémité des opérations de la chaîne d'approvisionnement. Il est également un maître certifié SCRUM, un coach et un facilitateur pour le cadre SCRUM visant à aider les personnes et les équipes à résoudre des problèmes complexes au moyen de l'expérimentation et de boucles de rétroaction.

Montes est diplômée de Tecnologico de Monterrey et détient un diplôme en génie industriel. Il a également suivi des programmes pour cadres à l'Université McGill, à la Kellogg School of Management de Northwestern et au Massachusetts Institute of Technology.

Au-delà de ses réalisations universitaires, M. Montes a également été conférencier invité au American Manufacturing Summit et a été présenté dans le magazine Hispanic Executive et le magazine BOSS.

À propos d'Elevaris Medical Devices

Elevaris Medical Devices est un organisme de fabrication et de développement de contrats (OMDC) pour les entreprises multinationales de premier plan du secteur des soins de santé, les fabricants d'appareils médicaux et les entreprises technologiques émergentes. Il s'agit de l'un des principaux fabricants mondiaux d'aiguilles de procédure fabriquées sur mesure et se spécialise dans la fabrication de micro-composants de précision, de composants tubulaires complexes et de sous-assemblages. L'entreprise distribue également une vaste gamme de produits pharmaceutiques complémentaires, d'instruments chirurgicaux et de fournitures médicales.

Elevaris Medical Devices compte plus de 300 employés en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Corée du Sud. Pour en savoir plus, visitez le site elevarismedical.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2807962/Elevaris_Medical_Devices_hires_Salvador_Montes.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2607087/5589017/ElevarisLogoTag_Logo.jpg

SOURCE Elevaris Medical Devices Inc.

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected], Corey Kerr, 614 787-3888