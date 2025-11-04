L'entreprise tire parti de son héritage de confiance et d'expertise lors de sa première apparition au salon COMPAMED/MEDICA

BOSTON, le 4 nov. 2025 /CNW/ - Elevaris Medical Devices, l'organisation de fabrication et de développement de contrats de classe mondiale découlant de l'acquisition de XL Precision Technologies, basée au Royaume-Uni, par Spectra Medical Devices, basée aux États-Unis, présente son portefeuille de services et d'aiguilles procédurales dans la région EMOA. L'entreprise fait sa première apparition à COMPAMED, la principale foire commerciale internationale pour le secteur des fournisseurs de technologies médicales à Dusseldorf du 17 au 20 novembre.

« Elevaris Medical Devices a réuni deux entreprises de confiance possédant des capacités hautement complémentaires, a déclaré Richard Zrebiec, chef de la direction d'Elevaris Medical Devices, et nous sommes ravis de présenter ces offres sur la plus grande scène européenne pour les fabricants d'appareils médicaux.

En tant que CDMO, Elevaris offre de vastes spécialités de fabrication pour aider les fabricants d'appareils médicaux du monde entier à fournir des solutions de précision. L'entreprise fabrique des micro-composants de précision, des composants tubulaires complexes et des sous-ensembles. Il s'agit également de l'un des principaux fabricants mondiaux d'aiguilles de procédure fabriquées sur mesure. Ses capacités comprennent :

Technologie laser, y compris les systèmes photoniques qui offrent des solutions de découpage, de soudage, de marquage, de frittage et d'abrasion

Micro-usinage, y compris la technologie EDM, la découpe micro-laser, le tournage à grande vitesse et le fraisage

Formation de précision, qui permet la production de masse de composants complexes avec une précision de niveau micron

Finition métallique, amélioration des propriétés de la surface, de la fonctionnalité et de la biocompatibilité

Fabrication spécialisée d'aiguilles qui comprend : Technologies de broyage, des meules coniques standard aux conceptions spécialisées Moulage par injection, production de pièces de précision fabriquées au moyen de matériaux d'injection, de refroidissement et de moulage Moulage par insertion, doté d'une technique de moulage par injection spécialisée qui intègre des composants préfabriqués

Assemblage de salles propres, y compris l'assemblage manuel et automatisé des systèmes de livraison et des instruments

Le portefeuille d'aiguilles en EMOA de l'entreprise, défendu par un large éventail d'aiguilles à radiofréquence, est disponible auprès des distributeurs, des emballeurs de trousses et des marques privées. L'entreprise offre un solide portefeuille de produits marqués CE, y compris des appareils emballés et stériles ainsi que des options non stériles en vrac.

Elevaris Medical Devices est très investie dans l'application de ses connaissances approfondies, de son approche collaborative inégalée et de ses vastes capacités de fabrication pour fournir des solutions de conception, de développement et de production axées sur la valeur. L'équipe des ventes de l'entreprise dans la région EMOA est basée à Paris. Elle compte également des experts en ventes et en fabrication spécialement dédiés à ses clients basés au Royaume-Uni et en Irlande.

Les parties intéressées peuvent en apprendre davantage en visitant le kiosque 8BM25 lors du salon ou en communiquant avec [email protected].

À propos d'Elevaris Medical Devices

Elevaris Medical Devices est un organisme de fabrication et de développement de contrats (OMDC) pour les entreprises multinationales de soins de santé, les fabricants d'appareils médicaux et les entreprises technologiques émergentes de premier plan. Il s'agit de l'un des principaux fabricants mondiaux d'aiguilles de procédure fabriquées sur mesure et se spécialise dans la fabrication de micro-composants de précision, de composants tubulaires complexes et de sous-assemblages. L'entreprise distribue également une vaste gamme de produits pharmaceutiques complémentaires, d'instruments chirurgicaux et de fournitures médicales.

Elevaris Medical Devices compte plus de 300 employés en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Corée du Sud. Pour en savoir plus, visitez le site elevarismedical.com.

