BOSTON, le 11 juill. 2025 /CNW/ - Elevaris Medical Devices, une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) pour les entreprises multinationales de premier plan du secteur des soins de santé, les fabricants mondiaux d'appareils médicaux et les entreprises technologiques émergentes, se penche sur le prototypage en direct afin d'aider les fabricants à accélérer le cycle de recherche et de développement, à réduire les coûts et à accélérer la vitesse de mise sur le marché.

Le prototypage rapide a toujours été offert dans le domaine de la fabrication d'appareils médicaux pour aider à accélérer les délais de développement, la conception des tests et l'amélioration des répétitions. Mais le prototypage « rapide » peut encore nécessiter des semaines ou des mois de travail à l'équipe d'ingénierie.

Meilleur que le prototypage rapide standard de l'industrie, Elevaris Medical Devices offre le programme de prototypage en direct XLerator, dans le cadre duquel les ingénieurs de l'industrie collaborent sur place avec les experts d'Elevaris pour utiliser un environnement de développement dans l'espace de fabrication de l'entreprise. Tout au long de l'expérience accélérée, Elevaris fournit une équipe complète de soutien technique, y compris des ingénieurs de projet, des ingénieurs en développement de processus, des techniciens de fabrication et des opérateurs de machines. L'offre comprend également l'accès à toutes les technologies de processus de fabrication et aux capacités d'inspection de l'entreprise.

« Une journée d'utilisation de XLerator offre aux ingénieurs de produits l'occasion de résoudre des problèmes de conception ou d'améliorer les conceptions existantes, a déclaré Valor Thomas, directeur du développement des affaires chez Elevaris Medical Devices. Une certaine énergie est attachée à l'expérience, où l'expertise combinée favorise une pensée flexible et où les saisies tactiles permettent des ajustements de conception en temps réel. »

Les avantages de cette approche sont importants. Grâce au prototypage en direct, les clients bénéficient des avantages suivants :

Un lien direct avec les ingénieurs du CDMO et un accès direct au processus de technologie et de développement, qui les aident à comprendre la viabilité du projet et sa potentielle réalisation anticipée dans le programme de développement

Une visibilité complète du processus de fabrication qui les aide à comprendre plus rapidement les possibilités et les contraintes en matière de conception

Un calendrier accéléré de développement de produits

Une réduction des coûts de développement

Un délai de mise sur le marché accéléré

« La clé réside dans le fait que chaque projet est différent, mais grâce à l'accès à l'échelle de l'usine, aux programmes de CAO, à l'usinage, au nettoyage et à l'inspection, nous pouvons aider les clients à simplifier considérablement les rondes itératives de prototypage telles qu'ils les connaissent habituellement, a déclaré James Bate, directeur de l'ingénierie chez Elevaris Medical Devices. Nous testons des pièces en direct sur table, et ce qui nous prenait auparavant des semaines ou des mois ne nous prend désormais qu'une seule journée. »

Dans un cas particulier, Surgin Inc., une entreprise de développement d'ingénierie établie aux États-Unis, avait besoin d'aide pour résoudre le problème de la flexibilité des tubes. Le client avait initialement intégré un tube droit dans la conception de son appareil, mais l'équipe a découvert la nécessité d'une taille de tube plus flexible pour permettre la fabrication. À partir de cette découverte, l'équipe d'ingénierie a été en mesure de mettre au point une conception plus appropriée.

Le client a particulièrement apprécié les connaissances et l'expertise des ingénieurs d'Elevaris, la disponibilité des services et l'approche de type conciergerie en matière de développement, qui « a considérablement simplifié notre processus ».

Les participants de Surgin Inc. ont ajouté : « Nous avons économisé d'innombrables heures pendant nos deux jours passés avec l'équipe de XLerator. Ils ont été merveilleux pour préparer des échantillons pour notre visite et ont fait preuve de souplesse à l'égard de nos demandes changeantes. Leur ouverture à l'égard des processus et leurs idées sur ce qui fonctionnerait le mieux pour notre projet ont été grandement appréciées. Plus précisément, l'ingénierie et le soutien technique sur les machines de découpe au laser et de soudage ont grandement accéléré notre développement. Il est clair qu'ils sont la référence pour les petites et grandes entreprises qui mettent au point de nouveaux produits. »

Les clients qui participent aux XLerator Days classent systématiquement leur expérience au plus haut niveau en ce qui concerne :

Le soutien technique et les capacités

La rapidité de réponse et d'itération

La qualité des échantillons

La communication sur le projet

L'atteinte des objectifs du projet

La valeur du service

La durée des séances XLerator varie entre une demi-journée et cinq jours. Les ingénieurs peuvent généralement produire de quatre à huit itérations de conception en une seule journée.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site [ https://www.elevarismedical.com/case-study ].

À propos d'Elevaris Medical

Elevaris Medical est une organisation de développement et de fabrication sous contrat pour les entreprises multinationales de premier plan du secteur des soins de santé, les fabricants mondiaux d'équipement d'origine et les entreprises technologiques émergentes. Il s'agit de l'un des principaux fabricants mondiaux d'aiguilles de procédure fabriquées sur mesure qui se spécialise dans la fabrication de microcomposants de précision, de composants tubulaires complexes et de sous-ensembles pour l'industrie des dispositifs médicaux. L'entreprise distribue également une vaste gamme de produits pharmaceutiques complémentaires, d'instruments chirurgicaux et de fournitures médicales.

Elevaris Medical compte plus de 300 employés en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Corée du Sud. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site elevarismedical.com.

