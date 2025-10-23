CHICAGO, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Du 12 au 15 septembre 2025, ELEGRP, le premier fabricant mondial de fournitures électriques, a présenté ses dernières solutions de qualité professionnelle au NECA 2025 Convention & Trade Show. L'entreprise a présenté une série de produits de pointe conçus pour offrir aux entrepreneurs et aux électriciens un rendement, une sécurité et une efficacité supérieurs.

Gradateur multi-emplacements LEDPro™

« Notre objectif est de fournir aux entrepreneurs et aux électriciens des solutions qui allient qualité professionnelle, performance fiable et installation facile », déclare Johson, Product Manager chez ELEGRP. « Chaque innovation est conçue pour répondre aux exigences du chantier et produire des résultats durables. »

Points forts du produit

Gradateur multi-emplacements LEDPro™

Conçu pour une performance à DEL impeccable, le gradateur multi-emplacements LEDPro™ assure une variation douce et silencieuse sur une longue portée, ce qui élimine le papillotement et le bruit, même à faible luminosité. Doté de la technologie de gradation avancée LEDPro™ exclusive à ELEGRP, il ne nécessite aucun fil neutre pour une installation facile dans les projets de construction neuve et de rénovation. Sa capacité multi-emplacements permet une gradation synchronisée à partir de plusieurs points, ce qui le rend idéal pour les couloirs, les escaliers et les grands espaces.

Capteur d'humidité et interrupteur de commande de ventilateur

Cet interrupteur offre un contrôle précis de la ventilation pour les salles de bain, les buanderies et les locaux utilitaires. Équipé d'un capteur d'humidité numérique et d'un contrôle par microprocesseur, il détecte à la fois l'humidité et l'occupation pour activer la ventilation avec précision, réduisant les faux déclencheurs tout en empêchant la moisissure et les odeurs persistantes. Plusieurs modes de fonctionnement, y compris le ventilateur de bain, l'humidistat et le cycle d'air, offrent un confort flexible et une gestion de la qualité de l'air.

Prise murale TR avec veilleuse

Conçue à la fois pour la sécurité et la commodité, cette prise intègre un capteur optique intégré qui active automatiquement une douce lumière de nuit dans des conditions ambiantes basses et l'éteint lorsque la luminosité augmente. Les utilisateurs peuvent sélectionner les réglages High, Medium ou Off pour créer une luminosité personnalisée idéale pour l'orientation ou la navigation à faible luminosité. Le dôme lumineux diffuse une ambiance chaleureuse et invitante sans éblouissement intense.

Innovations en matière de bornes de recharge pour VE

ELEGRP présente l'avenir de la recharge sécurisée. Ses chargeurs sont dotés de la technologie exclusive PBE Electric Safety Protection Technology, qui assure une surveillance complète - de la protection intelligente contre les fuites à la prévention des surtensions et des surtempératures - assurant une sécurité totale. Combinés à la technologie brevetée de recharge rapide SnapON, ces chargeurs offrent vitesse et sécurité pour les véhicules électriques modernes.

Avec son portefeuille croissant de solutions électriques intelligentes, ELEGRP continue d'établir de nouvelles normes en matière d'innovation de qualité professionnelle en offrant aux entrepreneurs et aux électriciens des produits fiables et performants qui simplifient l'installation et améliorent la fiabilité à long terme.

À propos d'ELEGRP

Fondé en 2000, ELEGRP est un chef de file mondial dans la fabrication d'équipements électriques et électromécaniques intelligents, y compris des dispositifs à courant résiduel, des dispositifs de câblage, des dispositifs de maison intelligente, des fils et des câbles, des pompes à eau domestique et plus encore. Ses produits sont largement utilisés dans les appareils ménagers, les appareils de soins personnels, les salles de bains intelligentes, les équipements électriques et les systèmes électriques des bâtiments.

ELEGRP opère maintenant dans plus de 40 pays et régions à travers le monde. Avec une approche centrée sur l'utilisateur, ELEGRP s'engage à améliorer la sécurité des appareils électriques, à étendre les applications des appareils intelligents et des maisons intelligentes, et à fournir aux utilisateurs du monde entier des produits, des services et des solutions plus sûrs et plus pratiques.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site https://www.elegrp.com/ et suivez ELEGRP sur Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube.

