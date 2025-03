Dispositifs de câblage rapide TrapConnect™ d'ELEGRP : Révolutionner le câblage résidentiel et commercial avec rapidité et efficacité

LAS VEGAS, le 7 mars 2025 /CNW/ -- ELEGRP, le principal fabricant mondial de fournitures électriques, a présenté sa technologie innovante TrapConnectTM au salon International Builders' Show (IBS) de 2025. Conçue pour faciliter les installations électriques, cette solution révolutionnaire simplifie le processus tout en assurant fiabilité et efficacité.

Dispositifs de câblage rapide TrapConnect™

Les dispositifs de câblage rapide TrapConnect™ visent à faciliter et à accélérer l'installation des appareils électriques en éliminant les vis et les outils. Le principe de conception s'inspire du mécanisme de piégeage d'un chasseur. Grâce au mécanisme de pince élastique, les utilisateurs peuvent connecter les fils de façon sûre et stable en seulement huit secondes en insérant simplement le fil et en enclenchant la pince. Cette conception sans outils est idéale pour les utilisateurs bricoleurs et les électriciens.

Le système agrippe solidement les fils avec des ressorts en acier, assurant ainsi une connexion solide et fiable. Les leviers à code de couleur et les logos personnalisables rendent l'identification rapide et intuitive, réduisant ainsi les erreurs d'installation. Conçu pour une durabilité et une inviolabilité exceptionnelles, TrapConnect™ garantit une connexion sûre qui fonctionne de façon fiable au fil du temps.

La gamme de produits TrapConnect™ répond à la fois aux besoins résidentiels et commerciaux et comprend une variété d'appareils, notamment un interrupteur unipolaire, un interrupteur à trois voies, une prise double inviolable de 15 A et une prise double inviolable de 20 A. Entièrement compatible avec les fils en aluminium plaqué de cuivre AWG de calibre 10 et de calibre 12, cette solution élimine le besoin de substitutions de fils supplémentaires, ce qui permet de gagner temps et argent. Elle représente le choix idéal pour les environnements à forte demande, offrant l'adaptabilité et l'efficacité nécessaires à tout projet de câblage.

« Nous sommes ravis de présenter TrapConnect™, une percée révolutionnaire en matière de connectivité électrique, a déclaré Jonson, chef de produit à ELEGRP. ELEGRP s'engage à offrir des solutions novatrices qui améliorent l'efficacité et la sécurité dans le secteur de l'électricité. Avec TrapConnect™, nous avons redéfini la façon dont les professionnels et les bricoleurs abordent les installations d'interrupteurs et de prises de courant, ce qui rend le processus plus rapide, plus simple et plus fiable que jamais. »

Les dispositifs de câblage rapide TrapConnect™ seront bientôt offerts sur Amazon. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ELEGRP, consultez le site : https://www.elegrp.com/ .

À propos de ELEGRP

Fondée en 2000, ELEGRP est un fabricant de calibre mondial d'équipement électrique et électromécanique intelligent, y compris des dispositifs de courant résiduel, des dispositifs de câblage, des appareils de maison intelligente, des fils et des câbles, des pompes à eau domestiques et plus encore. Ses produits sont largement utilisés dans les appareils ménagers, les appareils de soins personnels, les salles de bain intelligentes, l'équipement électrique et les systèmes électriques des bâtiments.

ELEGRP est maintenant présent dans plus de 40 pays et régions du monde et a mis en place des centres de stockage et de distribution ainsi que des centres de service à la clientèle en Chine et en Amérique du Nord pour répondre aux besoins des clients et fournir une assistance en temps opportun.

Avec une approche centrée sur l'utilisateur, ELEGRP s'engage à améliorer la sécurité des appareils électriques, à développer les applications d'appareils intelligents et de maison intelligente, et à offrir aux utilisateurs du monde entier des produits, des services et des solutions plus sécuritaires et plus pratiques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2635435/TrapConnect_TM.jpg

SOURCE ELEGRP

PERSONNE-RESSOURCE : Ran Wang, [email protected]