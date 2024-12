LAS VEGAS, 17 décembre 2024 /CNW/ - ELEGRP, le principal fabricant mondial de fournitures électriques, est heureux de présenter ses nouvelles prises GFCI 3-en-1, une solution révolutionnaire qui combine la protection GFCI, les ports de charge USB et une lumière nocturne contrôlée par capteur, le tout dans une conception compacte. Parfait pour les salles de bain, les cuisines et les autres pièces à espace restreint, cette prise de courant polyvalente offre une fonctionnalité améliorée tout en maintenant un profil épuré et économe en espace.

ELEGRP présente des prises de courant GFCI 3-en-1, qui combinent la protection GFCI, des ports USB et une lumière nocturne contrôlée par capteur!

Quand sécurité rime avec commodité : protection GFCl et chargement USB facile

Les prises de courant 3-en-1 GFCI d'ELEGRP offrent des caractéristiques de sécurité robustes alimentées par sa plateforme technologique innovante PBE. L'unité intègre la protection GFCI traditionnelle avec une protection de pointe contre le câblage inversé, offrant ainsi la tranquillité d'esprit en protégeant continuellement les utilisateurs contre les dangers électriques.

La fonction d'autotest brevetée fonctionne toutes les 5 secondes, ce qui garantit que la prise offre constamment une protection fiable contre les décharges électriques. De plus, le système de réinitialisation et de désactivation empêche la prise de se réinitialiser une fois qu'elle a atteint la fin de sa vie utile, ce qui réduit au minimum les risques pour la sécurité.

Grâce à des obturateurs inviolables, à la technologie de mise à la terre automatique et aux capacités d'autotest de troisième génération, la prise protège davantage la sécurité des utilisateurs, notamment en prévenant tout contact accidentel avec des pièces électriques sous tension.

Conception novatrice 3 en 1 : moins c'est plus

La conception 3-en-1 permet aux utilisateurs d'économiser de l'espace sans sacrifier la fonctionnalité. Dotée de deux ports USB (avec options de type A/C et C/C), la prise offre jusqu'à 24 W de puissance totale, permettant aux utilisateurs de recharger facilement des appareils comme les téléphones intelligents, les tablettes et plus encore, ce qui en fait un ajout essentiel à tout domicile ou bureau moderne.

Installation facile avec conception compacte et terminaux à vis

Conçue pour une installation facile, la prise GFCI 3-en-1 a un profil mince d'à peine 1,34 pouce de profondeur, ce qui assure sa compatibilité avec toutes les boîtes de jonction standard, les dispositifs décoratifs et les plaques murales. Sa conception compacte offre plus d'espace pour le câblage dans la boîte de jonction, ce qui en fait une option de remplacement idéale pour les prises de courant existantes. De plus, la prise prend en charge le câblage latéral et arrière pour le fil 12 ou 14 AWG, assurant une expérience d'installation sans tracas, parfaite pour les projets à faire soi-même.

Conçu pour durer : matériaux haut de gamme pour une sécurité fiable

Fabriquée à partir de matériaux thermoplastiques de haute qualité, la prise GFCI 3-en-1 offre une résistance supérieure aux chocs, une résistance à l'exposition aux flammes et une résistance facultative aux intempéries. La conception structurale bien pensée améliore la durabilité, assurant des performances fiables et durables.

« La prise LGR23 GFCI est la première solution sur le marché à combiner la protection GFCI, la charge USB et une lumière nocturne en un seul appareil, avec une conception mince qui la rend compatible avec une boîte de jonction commune de 2 pouces de profondeur, a déclaré Ronald, chef de produit, ELEGRP. Cette innovation améliore la sécurité, la commodité et l'efficacité, offrant une solution parfaite pour les ménages occupés d'aujourd'hui. »

Les prises GFCI 3-en-1 sont actuellement disponibles en blanc et en noir, et vous pouvez les trouver sur Amazon.

À propos de ELEGRP

Fondée en 2000, ELEGRP est un fabricant de calibre mondial d'équipement électrique et électromécanique intelligent, y compris des dispositifs de courant résiduel, des dispositifs de câblage, des appareils de maison intelligente, des fils et des câbles, des pompes à eau domestiques et plus encore. Ses produits sont largement utilisés dans les appareils ménagers, les appareils de soins personnels, les salles de bain intelligentes, l'équipement électrique et les systèmes électriques des bâtiments.

ELEGRP est maintenant présent dans plus de 40 pays et régions du monde et a mis en place des centres de stockage et de distribution ainsi que des centres de service à la clientèle en Chine et en Amérique du Nord pour répondre aux besoins des clients et fournir une assistance en temps opportun.

Avec une approche centrée sur l'utilisateur, ELEGRP s'engage à améliorer la sécurité des appareils électriques, à développer les applications d'appareils intelligents et de maison intelligente, et à offrir aux utilisateurs du monde entier des produits, des services et des solutions plus sécuritaires et plus pratiques.

Pour en savoir plus, consultez https://www.elegrp.com/ et suivez ELEGRP sur Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2581849/1_1.jpg

SOURCE ELEGRP

PERSONNE-RESSOURCE : Ran Wang, [email protected]