SAN DIEGO, 23 octobre 2024 /CNW/ -- Du 29 septembre au 1er octobre 2024, ELEGRP, le principal fabricant mondial de fournitures électriques, a présenté ses dernières innovations au salon de la National Electrical Contractors Association (NECA) à San Diego, en Californie. En introduisant la solution de câblage rapide TrapConnect™ et les prises GFCI 3-en-1 très avancées, ELEGRP a attiré beaucoup d'attention. Les deux produits illustrent des percées technologiques remarquables et soulignent l'engagement d'ELEGRP envers l'innovation.

Solution de câblage rapide TrapConnect™

Solution de câblage rapide TrapConnect™ : Installation révolutionnée

Faisant ses débuts sur le marché, la solution de câblage rapide TrapConnect™ d'ELEGRP redéfinit l'efficacité de l'installation. Grâce à sa conception sans vis, ce produit novateur permet d'effectuer des câblages en seulement 8 secondes, sans outils. Il vous suffit d'insérer le fil, d'activer le déclenchement et c'est terminé.

Doté d'un robuste mécanisme de verrouillage à ressort en acier, TrapConnect™ assure une connexion sûre et durable à chaque utilisation. Supportant jusqu'à 20 A pour un câblage de qualité commerciale, il s'agit également de la première solution sur le marché compatible avec le fil en aluminium plaqué cuivre AWG#10. En utilisant ce produit, les clients peuvent réduire considérablement les coûts de câblage et améliorer la vitesse d'installation. TrapConnect™ établit une nouvelle référence dans l'industrie pour les solutions de câblage rapide, offrant un progrès transformateur dans le domaine de l'électricité.

Prises GFCI 3 en 1 : Maximisez l'efficacité d'un seul appareil

ELEGRP a également souligné sa nouvelle série de prises GFCI 3-en-1. Ce produit de pointe intègre la protection GFCI, les chargeurs USB et la lumière nocturne contrôlée par capteur dans un seul appareil compact, optimisant à la fois l'espace et la fonctionnalité.

Propulsé par la plateforme technologique PBE, y compris la technologie de protection contre le câblage inversé, la technologie de mise à la terre automatique et la technologie d'autotest de troisième génération, il s'agit d'un choix de premier plan pour les cuisines, les salles de bain et d'autres espaces où la sécurité et la commodité sont nécessaires. Avec une profondeur de seulement 1,34 po, il est compatible avec toutes les boîtes de jonction, tous les appareils de décoration et toutes les plaques murales, assurant une installation facile et rapide.

Prises USB Efficere et plus encore : Présentation de la gamme complète d'innovations d'ELEGRP

En plus du produit de câblage rapide TrapConnect™ et des prises GFCI 3-en-1, ELEGRP a démontré sa série de prises USB Efficere améliorée, ses solutions de maison intelligente, etc. À l'ère numérique où l'efficacité est primordiale, la série de prises USB d'Efficere vise à améliorer l'efficacité de la charge et à simplifier votre vie. Pour offrir une expérience immersive, ELEGRP a mis en place une station de recharge, permettant aux participants de découvrir directement l'efficacité et la vitesse de leurs solutions de recharge USB. Ces produits de pointe soulignent l'engagement d'ELEGRP à stimuler l'innovation dans les solutions électriques, repoussant les limites de la commodité, de l'efficacité et de la sécurité.

À propos de ELEGRP

Fondée en 2000, ELEGRP est un fabricant de calibre mondial d'équipement électrique et électromécanique intelligent, y compris des dispositifs de courant résiduel, des dispositifs de câblage, des appareils de maison intelligente, des fils et des câbles, des pompes à eau domestiques et plus encore. Ses produits sont largement utilisés dans les appareils ménagers, les appareils de soins personnels, les salles de bain intelligentes, l'équipement électrique et les systèmes électriques des bâtiments.

ELEGRP est maintenant présent dans plus de 40 pays et régions du monde et a mis en place des centres de stockage et de distribution ainsi que des centres de service à la clientèle en Chine et en Amérique du Nord pour répondre aux besoins des clients et fournir une assistance en temps opportun.

Avec une approche centrée sur l'utilisateur, ELEGRP s'engage à améliorer la sécurité des appareils électriques, à développer les applications d'appareils intelligents et de maison intelligente, et à offrir aux utilisateurs du monde entier des produits, des services et des solutions plus sécuritaires et plus pratiques.

Pour en savoir plus, consultez https://www.elegrp.com/ et suivez ELEGRP sur Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2536816/TrapConnect__Quick_Wiring_Solution.jpg

SOURCE ELEGRP

Personne-ressource : Ran Wang, [email protected]