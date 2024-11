SHENZHEN, Chine, 12 novembre 2024 /CNW/ - Elegoo, une marque en plein essor dans le domaine de la fabrication intelligente à l'échelle mondiale, vient de démarrer son très attendu Vendredi fou, qui se déroule du 4 novembre au 2 décembre 2024 (HNP). Des rabais incroyables sont offerts sur les produits les plus vendus, y compris la Saturn 3 Ultra primée, la série Neptune polyvalente et les imprimantes résine haute performance Mars et Jupiter. Cette promotion s'étend aux magasins officiels d'Elegoo aux États-Unis, en Europe, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et au Japon, ce qui en fait l'occasion idéale d'améliorer l'expérience d'impression 3D des utilisateurs.

La Saturn 3 Ultra primée : une précision et une fiabilité exceptionnelles

La Saturn 3 Ultra se démarque dans les ventes du Vendredi fou de cette année grâce à sa performance et à sa précision exceptionnelles. Très recommandée par GamesRadar, cette imprimante résine primée est dotée d'un écran 12K qui offre des détails époustouflants et des finitions lisses, ce qui en fait le choix idéal pour les modèles ou les prototypes complexes. Avec son grand volume de construction et ses vitesses d'impression rapides, la Saturn 3 Ultra représente une garantie d'efficacité sans compromis sur la qualité. Son interface intuitive et son rendement fiable en font un choix de choix pour les amateurs et les professionnels à la recherche de résultats haut de gamme.

États-Unis : 289,99 USD - réduction de 23 %

Canada : 399,99 CAD - réduction de 36 %

UE : 269,99 EUR - réduction de 42 %

Australie : 409,99 AUD - réduction de 37 %

Japon : 46 999 JPY - réduction de 33 %

Série Neptune : performance polyvalente et haute vitesse

Pour ceux qui ont besoin d'un grand volume de construction, la Neptune 4 Max constitue le choix idéal, parfait pour créer des impressions de taille substantielle avec une qualité professionnelle. La Neptune 4 Plus représente un équilibre entre taille et performance, répondant à une variété de projets. Par ailleurs, la Neptune 3 Plus offre une expérience fiable et conviviale aux nouveaux adoptants, assurant des impressions fluides et uniformes.

États-Unis : 349,99 USD pour la Neptune 4 Max - réduction de 26 %

Canada : 359,99 CAD pour la Neptune 4 Plus - réduction de 35 %

UE : 247,99 EUR pour la Neptune 4 Plus - réduction de 42 %

Japon : 29 999 JPY pour la Neptune 3 Plus - réduction de 37 %

Séries Mars et Jupiter : précision et productivité à chaque création

Les imprimantes résine Mars et Jupiter d'Elegoo offrent aux utilisateurs des performances élevées en mettant l'accent sur le détail et l'efficacité. Dotée d'un écran 9K, la Mars 4 est parfaite pour ceux qui ont besoin d'imprimer des modèles plus petits et très détaillés, offrant une précision exceptionnelle à chaque impression. D'autre part, la Jupiter SE répond aux besoins de ceux qui recherchent des impressions plus grandes avec une résolution nette, et est idéale pour créer facilement des projets de petite et de grande envergure.

Royaume-Uni : 131,99 GBP pour la Mars 4 - réduction de 39 %

Royaume-Uni : 484,99 GBP pour la Jupiter SE - réduction de 34 %

Australie : 241,99 AUD pour la Mars 4 - réduction de 34 %

Pour en savoir plus sur les soldes du Vendredi fou d'Elegoo et pour découvrir la gamme complète de produits à prix réduit, veuillez visiter les magasins officiels d'Elegoo.

À propos d'Elegoo

Fondée en 2015, Elegoo est une marque qui se développe rapidement dans l'industrie mondiale de la fabrication intelligente, se spécialisant dans la recherche et le développement, la fabrication et la vente d'imprimantes 3D de qualité grand public, de graveurs laser, de trousses STIM et d'autres produits de technologie intelligente. Située à Shenzhen, la Silicon Valley de Chine, l'entreprise vend des millions de produits dans près de 90 pays et régions. En 2023, le chiffre d'affaires total d'Elegoo a atteint environ 200 millions USD. L'entreprise emploie 700 personnes et compte près de 30 000 mètres carrés de surface de bureau et de fabrication. En mettant l'accent sur la programmation et la technologie d'impression 3D, Elegoo propose des espaces de création uniques et intelligents adaptés aux divers consommateurs afin d'améliorer les expériences personnalisées.

