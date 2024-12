SHENZHEN, Chine, 11 décembre 2024 /CNW/ - Elegoo, une marque en plein essor dans le domaine de la fabrication intelligente à l'échelle mondiale, s'est récemment associée à Micro Center, le plus grand détaillant américain d'ordinateurs et d'appareils électroniques, pour proposer cinq de ses imprimantes 3D les plus performantes dans les 28 magasins Micro Center aux États-Unis.

Les imprimantes 3D les plus performantes d’Elegoo sont désormais disponibles dans les magasins Micro Center à travers les États-Unis.

Cette collaboration marque une étape importante pour Elegoo et témoigne de sa volonté de s'étendre aux États-Unis et dans le monde entier. Elle permet aux passionnés de technologie d'avoir un accès pratique aux imprimantes 3D, ce qui renforce la mission d'Elegoo de diffuser l'innovation auprès d'un public plus large. Les clients qui visitent les magasins Micro Center peuvent désormais découvrir et acheter les produits Elegoo suivants :

Saturn 4 Ultra : l'imprimante en résine la plus vendue d'Elegoo, connue pour la finesse de ses détails et ses fonctionnalités prêtes à l'emploi.

Mars 5 Ultra : une imprimante à résine compacte mais puissante, parfaite pour les utilisateurs à la recherche de précision à plus petite échelle.

Mercury XS Bundle : une machine de lavage et de séchage complète pour un flux de travail de post-traitement fluide.

Neptune 4 Plus : une imprimante FDM fiable, idéale pour les projets de taille moyenne nécessitant une grande précision.

Neptune 4 Max : conçue pour l'impression grand format, elle allie robustesse et simplicité pour les utilisateurs ambitieux.

Reconnus par les lecteurs de PCMag comme le meilleur détaillant de produits technologiques aux États-Unis en 2024, les magasins Micro Center présentent les imprimantes 3D Elegoo, offrant aux clients la possibilité de découvrir par eux-mêmes leurs performances et leur qualité. Les associés de vente, qui sont des spécialistes de l'impression 3D, se tiennent à la disposition des clients pour les aider à sélectionner le modèle qui répond le mieux à leurs besoins, garantissant ainsi une expérience d'achat personnalisée.

« Notre partenariat avec Micro Center est une étape clé pour rendre la technologie d'impression 3D d'Elegoo plus accessible partout aux États-Unis, a déclaré Chris Liu, directeur des ventes d'Elegoo. « Chez Elegoo, nous accordons la priorité à l'expérience client, ce qui correspond parfaitement aux valeurs de Micro Center. Pour les imprimantes 3D, une expérience pratique est essentielle. Nous invitons les passionnés de technologie à se rendre dans les magasins locaux pour découvrir par eux-mêmes nos imprimantes, en particulier à l'approche des fêtes de fin d'année. »

Au cours des dernières années, Elegoo a rapidement étendu son réseau de distribution mondial, qui couvre aujourd'hui plus de 90 pays et régions. Au Canada, les produits Elegoo, y compris le Saturn 4 Ultra, le Mercury XS Bundle et une variété de résines, sont disponibles chez le principal détaillant Canada Computers & Electronics, qui compte 42 points de vente à travers le pays, ainsi que dans sa boutique en ligne. Récemment en Malaisie, le Saturn 4 Ultra est devenu disponible chez TMT, le plus grand détaillant de produits informatiques et technologiques du pays. Ces partenariats soulignent l'engagement d'Elegoo à rendre la technologie d'impression 3D de haute qualité accessible aux innovateurs du monde entier.

Pour en savoir plus sur les produits Elegoo ou pour localiser le Micro Center le plus proche, visitez le Micro Center ou le site Web officiel d'Elegoo.

À propos d'Elegoo

Fondée en 2015, Elegoo est une marque qui se développe rapidement dans l'industrie mondiale de la fabrication intelligente, se spécialisant dans la recherche et le développement, la fabrication et la vente d'imprimantes 3D de qualité grand public, de graveurs laser, de trousses STIM et d'autres produits de technologie intelligente. Située à Shenzhen, la Silicon Valley de Chine, l'entreprise vend des millions de produits dans plus de 90 pays et régions. En 2023, le chiffre d'affaires total d'Elegoo a atteint environ 200 millions USD. L'entreprise emploie 700 personnes et compte près de 30 000 mètres carrés de surface de bureau et de fabrication. En mettant l'accent sur la programmation et la technologie d'impression 3D, Elegoo propose des espaces de création uniques et intelligents adaptés aux divers consommateurs afin d'améliorer les expériences personnalisées.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2577543/Elegoo_s_top_performing_3D_printers_Micro_Center_stores_nationwide_U_S.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2461229/ELEGOO__1_Logo.jpg

SOURCE ELEGOO

PERSONNE-RESSOURCE : Frankie Wang, [email protected]