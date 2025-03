SHENZHEN, Chine, 15 mars 2025 /CNW/ - Elegoo, une marque en plein essor dans le domaine de la fabrication intelligente mondiale, fête son 10e anniversaire sur le thème « Prospérité, Dynamisme, Avenir ». Lors de cette étape importante, événements passionnants et aperçus des produits à venir seront proposés. Ce sera également l'occasion d'exprimer, pour Elegoo, ses sincères remerciements à l'incroyable communauté qui a fait partie de son parcours.

Prospérité : une décennie d'innovation florissante

Elegoo fête ses 10 ans et prépare de nouvelles offres pour la communauté mondiale de l’impression 3D.

Depuis sa création en 2015, Elegoo s'est fixé une mission claire : offrir à tous des espaces créatifs uniques et intelligents. Cette aventure, qui a commencé avec les kits STEM Arduino, a rapidement évolué au fur et à mesure que la marque allait de l'avant, étendant avec constance son empreinte dans le monde de l'impression 3D. Ce parcours a abouti à la création de Centauri Carbon, un produit révolutionnaire qui a fait fureur et s'est imposé comme facteur de changement majeur dans l'industrie. Plus récemment, Centauri Carbon a remporté le PRIX IF DESIGN AWARD 2025, ce qui souligne son caractère innovant et son excellence en matière de design.

Aujourd'hui, Elegoo s'est imposée comme une marque de confiance, avec des millions de produits vendus dans plus de 90 pays et régions, avec des clients dans le monde entier, conquis par sa fiabilité, ses performances exceptionnelles et son engagement en faveur de l'amélioration continue. Pour renforcer l'adhésion et le soutien de sa communauté grandissante, Elegoo a également lancé un programme mondial d'ambassadeurs de la marque, rassemblant des créateurs passionnés pour inspirer et motiver leurs pairs.

Dynamisme : motiver les créateurs et concepteurs dans le monde entier

À compter du 16 mars, Elegoo lancera My ELEGOOD Moment, une initiative communautaire invitant les utilisateurs à partager leurs expériences les plus mémorables avec Elegoo. Qu'il s'agisse d'un projet inspirant, d'une impression en 3D révolutionnaire ou d'un témoignage sur les améliorations qu'Elegoo a permis d'apporter au quotidien des uns ou des autres, ces moments seront mis en lumière dans les médias sociaux. Les utilisateurs dont les récits seront présentés auront une chance de remporter des imprimantes phares comme la Centauri Carbon ou la Saturn 4 Ultra 16K, ainsi que d'autres récompenses exclusives. Par ailleurs, un concours de design sera bientôt organisé dans la communauté. Tous les détails seront annoncés dans les prochaines semaines à venir.

Avenir : une aventure collective vers le prochain chapitre

Lors du salon RAPID + TCT d'avril 2025, Elegoo présentera sa dernière imprimante 3D, Jupiter 2, ainsi que la Centauri Carbon et d'autres nouveautés. Et ce n'est qu'un début : d'autres produits et événements passionnants devraient être lancés plus tard dans le courant de l'année. Alors qu'Elegoo entame sa prochaine décennie, l'entreprise reste fidèle à ses engagements : stimuler l'innovation, renforcer sa communauté mondiale et explorer l'avenir de l'impression en 3D.

« Lorsque nous avons commencé, nous avions une vision audacieuse : créer l'avenir grâce à une fabrication intelligente. « Ce qui n'était au départ qu'une idée s'est transformé en une entreprise florissante, permettant aux créateurs de créer et à donnant à d'innombrables personnes un accès à une expérience personnalisée », a déclaré Chris Hong, fondateur et chef de la direction d'Elegoo. « Le secteur de l'impression en 3D évolue plus rapidement que jamais, et nous sommes persuadés que l'amélioration continue de nos produits, fondée sur les commentaires de la communauté, montre aux autres entreprises la voie à suivre en matière d'innovation. Ensemble, nous continuerons d'innover, de rêver en grand et de façonner l'avenir de la fabrication intelligente pour la prochaine décennie et au-delà. »

Pour célébrer avec Elegoo son dixième anniversaire et en savoir plus sur les événements organisés à cette occasion, veuillez consulter la page Page du 10e anniversaire d'Elegoo. Vous y trouverez tous les détails.

À propos d'Elegoo

Fondée en 2015, Elegoo est une marque qui se développe rapidement dans l'industrie mondiale de la fabrication intelligente, se spécialisant dans la recherche et le développement, la fabrication et la vente d'imprimantes 3D de qualité grand public, de graveurs laser, de trousses STIM et d'autres produits de technologie intelligente. Située à Shenzhen, la Silicon Valley de Chine, l'entreprise vend des millions de produits dans plus de 90 pays et régions. En 2024, le chiffre d'affaires total d'Elegoo a dépassé les 200 millions de dollars américains. L'entreprise emploie 700 personnes et compte près de 30 000 mètres carrés de bureaux et locaux de fabrication. En mettant l'accent sur la programmation et la technologie d'impression en 3D, Elegoo fournit des espaces de création uniques et intelligents adaptés aux divers consommateurs de bénéficier d'une expérience personnalisée.

