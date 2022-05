La Saturn 2 8K d'ELEGOO est équipée d'un magnifique écran ACL mono 8K de 10 pouces, que la société a développé conjointement avec Innolux, une filiale du groupe technologique Foxconn, lui-même un chef de file du secteur qui fabrique des panneaux ACL TFT et qui est un fournisseur de la société Apple. L'écran de la Saturn 2 8K, 51,5 % plus grand que l'écran de 6,6 pouces de la série Mars, offre une clarté et une précision améliorée pour les tâches d'impression 3D. De plus, avec une résolution d'écran atteignant 7680*4320 pixels, la Saturn 2 8K est plus que capable de reproduire les détails exquis nécessaires à des modèles 3D réalistes.

Reconnaissant la nature délicate d'un écran 8K, la Saturn 2 8K d'ELEGOO est dotée d'un film en verre trempé 9H remplaçable pour le protéger de l'usure. Le verre trempé 9H résiste aux rayures des crayons 9H, la catégorie de plomb standard la plus dure. Par conséquent, la Saturn 2 8K est très résistante et sa durée de vie est plus longue que celle des autres appareils du marché.

Équipée de la première conception optique combinée de FCLS (Fresnel Collimating Light Source), une technologie brevetée développée indépendamment par l'équipe de R&D d'ELEGOO, la Saturn 2 8K surmonte le problème du grand angle des sources lumineuses avec puce sur plaque typiques et le problème du point lumineux des sources lumineuses matricielles en adoptant la lentille de Fresnel brevetée, une technique de conception de lentille optique qui limite l'angle de la lumière à moins de 5 degrés. Il en résulte des modèles imprimés plus nets et plus réalistes.

En travaillant avec la nouvelle norme 8K d'ELEGOO et les résines lavables à l'eau, la Saturn 2 8K fournira les meilleurs résultats d'impression. Outre les résines 8K, ELEGOO a également présenté la nouvelle résine thermochromique, qui passe du gris au violet à 50 degrés Celsius et retrouve sa couleur d'origine lorsqu'elle est refroidie.

ELEGOO a également lancé de nouvelles itérations de produits très populaires de son portefeuille. L'imprimante Neptune 3, qui constitue un modèle amélioré par rapport à la populaire Neptune 2, est vendue au prix de 209,99 $, ce qui en fait l'option la plus abordable parmi les imprimantes 3D. Elle s'installe en moins de 10 minutes et est dotée des caractéristiques suivantes : système de mise à niveau automatique RSG (Resistance Strain Gauge ou Jauge de résistance), détecteur d'usure du filament/de sabotage. En parallèle, ELEGOO a lancé sa nouvelle imprimante ACL Mars 3 Pro et sa machine de lavage et de polymérisation groupée Mercury XS, dont les prix respectifs sont de 300 et 180 dollars, ce qui en fait des produits d'impression 3D très rentables.

Suivez ELEGOO sur les médias sociaux pour d'autres mises à jour :

Facebook : https://www.facebook.com/ELEGOOfficial

Instagram : https://www.instagram.com/elegoo/

Twitter : https://twitter.com/Elegoo_Official

YouTube : https://www.youtube.com/c/ElegooOfficial/

TikTok : https://www.tiktok.com/@elegoo_3d

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1826489/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1826490/1.jpg

SOURCE Elegoo

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Deng Muriel, [email protected]