Électrification des transports - Québec soutient le Réseau de transport de la Capitale dans son électrification

QUÉBEC, le 18 mai 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, a participé à une visite du Centre Métrobus du Réseau de transport de la Capitale (RTC). Le centre a récemment été aménagé pour exploiter les trois autobus électriques que le RTC a reçu dans le cadre de son projet d'essai d'électrification.

Accompagnée de Mme Maude Mercier Larouche, présidente du RTC, la ministre a pu constater le début de la conversion du parc d'autobus au mode 100 % électrique. Les adaptations, notamment du centre d'entretien, sont financées par le gouvernement du Québec.

Le plan d'électrification du RTC prévoit un projet d'essai afin de mettre les véhicules Nova Bus ainsi que les technologies de recharge à l'essai. D'une durée de trois ans, le projet prévoit des tests avec et sans clients à bord afin de se familiariser avec l'ensemble des caractéristiques et particularités d'une mobilité totalement électrique. Le RTC partagera ses constats avec d'autres sociétés de transport à travers le Québec pour faciliter la transition.

Rappelons que le RTC fait partie des dix organismes publics de transport qui vont acquérir ensemble 1 229 autobus électriques fabriqués par Nova Bus dans le cadre du plus important projet d'acquisition d'autobus électriques urbains en Amérique du Nord. Au total, 113 de ces véhicules écoénergétiques sont destinés au RTC.

Le plan d'électrification du RTC comprend plusieurs étapes, ce qui inclut le projet d'essai et la transformation d'un nouveau centre d'exploitation. En mai 2022, le gouvernement du Québec a octroyé une subvention de 53,4 M$ au RTC, qui comprend 24,44 M$ pour l'acquisition de l'immeuble requis pour réaliser le centre d'exploitation Newton et 29 M$ pour la réalisation de travaux préparatoires, dont le projet d'essai en électrification.

Citations

« Le projet pilote du RTC rejoint notre grande priorité d'électrifier les transports au Québec. Nous multiplions les efforts pour offrir à la population des options de déplacement efficaces, fiables et sobres en carbone. Notre gouvernement continuera de soutenir les sociétés de transport en commun pour qu'elles se démarquent comme des modèles en mobilité durable. C'est le cas avec les autobus électriques fabriqués par Nova Bus dont bénéficiera le RTC pour poursuivre sa transition énergétique. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« L'électrification des transports est une solution incontournable pour réduire nos émissions de GES. L'acquisition de ces trois nouveaux autobus électriques représente une étape cruciale vers l'électrification complète de la flotte de transports en commun de la Ville de Québec. Le projet pilote du RTC contribuera à l'atteinte des objectifs ambitieux de lutte contre les changements climatiques que s'est fixés le Québec, notamment la cible d'électrifier 55 % du parc d'autobus urbains. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Le RTC est fier d'appuyer le gouvernement du Québec dans son virage vers l'électrification des transports collectifs, qui sera bénéfique pour tous. Avec notre projet d'essai, nous nous assurons de bien planifier l'importante transition qui débute et qui aura des répercussions importantes sur nos opérations. Nos équipes sont à pied d'œuvre pour que ce virage soit un succès. »

Maude Mercier Larouche, présidente du Réseau de transport de la Capitale

Faits saillants

Le plan d'électrification du RTC comprend plusieurs étapes, ce qui inclut un projet pilote et la construction d'un nouveau centre d'exploitation (Centre Newton).

L'élaboration en cours du dossier d'affaires permettra de préciser le coût et l'échéancier du projet.

Les cibles du Plan pour une économie verte 2030 sont les suivantes :

À compter de 2025, tous les nouveaux véhicules acquis par les sociétés de transport en commun et bénéficiant d'une subvention gouvernementale devront être des véhicules électriques.



D'ici 2030, il est également prévu de procéder à l'électrification de :



55 % des autobus urbains;





65 % des autobus scolaires;





2 millions (35 %) de véhicules électriques légers sur les routes du Québec;





40 % des taxis;





100 % des automobiles, des véhicules utilitaires sport, des fourgonnettes et des minifourgonnettes de l'État et de 25 % de ses camionnettes électrifiées.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Sources : Maxime Roy, Directeur des communications, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 989-6037; Mélina Jalbert, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél. : 418 803-2351; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724