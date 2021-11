Électrification des autobus urbains - Un pas important pour réduire nos émissions de GES, selon l'UMQ

MONTRÉAL, le 3 nov. 2021 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) se réjouit de l'annonce effectuée tôt ce matin, à Glasgow, par le premier ministre du Québec, monsieur François Legault, d'un investissement de 5 milliards de dollars pour l'achat de plus de 2 000 autobus urbains électriques et la construction ou la conversion de garages pour les accueillir ainsi que les recharger.

Pour l'Union, ce projet ambitieux répond concrètement aux objectifs que se sont donnés les municipalités dans le cadre de la Plateforme municipale Unis pour le climat, déposée en avril dernier.

« On le dit souvent, le transport est responsable de l'émission de 45 % des gaz à effet de serre au Québec. En misant sur l'électrification des autobus urbains, on atteint un double objectif. On lutte en effet contre l'auto solo, tout en réduisant considérablement notre empreinte carbone. Les municipalités et leurs sociétés de transport seront au rendez-vous pour entamer cette importante transition et ainsi lutter contre les changements climatiques », a soutenu le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

Notons que dernièrement, l'UMQ et Propulsion Québec ont annoncé une entente de collaboration stratégique visant à favoriser le développement de l'électrification des transports au Québec. Dans le but de contribuer aux efforts du Plan pour une économie verte 2030, les deux partenaires souhaitent notamment accroître les opportunités visant à électrifier les flottes de véhicules municipaux, entre autres en évaluant la possibilité de mettre sur pied des regroupements d'achats à cet effet et en offrant des occasions aux municipalités de se familiariser avec cette technologie ainsi que ses bénéfices.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]

Liens connexes

https://umq.qc.ca/