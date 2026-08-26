ÉLECTIONS QUÉBÉCOISES : 7 CHIROPRATICIENS SUR 10 RÉCLAMENT PLUS DE RECONNAISSANCE

MONTRÉAL, le 26 août 2026 /CNW/ -- À l'occasion des élections québécoises, qui seront déclenchées sous peu, l'Association chiropratique du Québec (ACQ) dévoile les résultats d'un sondage mené auprès de ses membres à l'été 2026. Selon ce sondage, 7 chiropraticiens sur 10 se disent insatisfaits de la reconnaissance professionnelle que leur accordent les autorités gouvernementales. Par ailleurs, les chiropraticiens ciblent deux grandes priorités pour le prochain gouvernement : moderniser la Loi sur la chiropratique et mieux intégrer la chiropratique au réseau de la santé et des services sociaux.

« Le message de nos membres est sans équivoque : les chiropraticiens veulent que leur profession soit reconnue à sa juste valeur. Des chiropraticiens des quatre coins du Québec ont pris le temps de répondre, et ils portent deux demandes claires : moderniser notre loi, qui date de plus de 50 ans, et nous permettre d'offrir plus de services de santé à la population. À l'approche de la période électorale, nous demandons donc aux principaux partis politiques de prendre des engagements clairs sur ces deux priorités. Les chiropraticiens de partout dans la province seront attentifs à leurs réponses », déclare Dr Guillaume Corbin, chiropraticien et président de l'ACQ.

À la question « Quel est votre niveau de satisfaction à l'égard de la reconnaissance professionnelle des chiropraticiens de la part des autorités gouvernementales? », les répondants se sont prononcés ainsi :

Très satisfait : 1,4 %

Assez satisfait : 28,6 %

Assez insatisfait : 51,9 %

Très insatisfait : 18,1 %

À la question « À quel dossier d'actualité concernant les chiropraticiens le prochain gouvernement devrait-il accorder une priorité de réalisation plus importante que les autres? », les réponses se répartissent comme suit :

Moderniser la Loi sur la chiropratique : 45,3 %

: 45,3 % Mieux intégrer la chiropratique au réseau de la santé et des services sociaux : 37,3 %

Accès direct des accidentés du travail aux soins chiropratiques : 6,3 %

Accès direct des accidentés de la route aux soins chiropratiques : 2,8 %

Intégrer les ostéopathes à l'Ordre des chiropraticiens du Québec : 1,6 %

Ne sait pas / pas de réponse : 6,6 %

Rappelons que les chiropraticiens sont des experts du système neuromusculosquelettique. Détenteurs d'un doctorat de premier cycle universitaire, ils sont habilités à poser un diagnostic, à prescrire, à réaliser et à interpréter des radiographies, à prescrire des examens d'imagerie médicale (IRM, tomodensitométrie, échographie, etc.) et à prodiguer des traitements dans le domaine neuromusculosquelettique. Tous sont membres de l'Ordre des chiropraticiens du Québec.

Le sondage a été réalisé par l'ACQ auprès de ses 1 219 membres. Au total, 426 chiropraticiens y ont répondu, soit un taux de participation de 34,9 %. La collecte s'est déroulée du 16 juillet au 6 août 2026, par questionnaire électronique transmis par courriel. Les répondants proviennent des différentes régions du Québec.

Le sommaire des résultats du sondage est disponible pour les représentants des médias sur demande auprès de l'ACQ.

Association chiropratique du Québec

Organisme sans but lucratif fondé en 1967, l'Association chiropratique du Québec (ACQ) a pour mission de contribuer à la santé de la population du Québec en affirmant le rôle de la chiropratique, en valorisant l'expertise de ses membres et en collaborant avec l'ensemble des acteurs de la santé. L'Association met sur pied des projets éducatifs et informatifs visant l'amélioration de la santé publique par des approches scientifiques et reconnues. En tant qu'association représentative de ses membres, l'ACQ est une partie prenante incontournable de la santé au Québec.

SOURCE Association chiropratique du Québec

Renseignements : Mathieu Santerre, 581 996-5344, [email protected]