Élections Québec 2022 - L'inflation occasionne des coûts supplémentaires de 1 milliard de dollars pour les municipalités, souligne l'UMQ

MONTRÉAL, le 25 août 2022 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a présenté aujourd'hui près d'une vingtaine de recommandations en prévision de la campagne électorale, qui sera déclenchée le 28 août prochain. D'entrée de jeu, l'UMQ demande aux partis politiques de prendre des engagements financiers, et ce, dès la première année, pour répondre non seulement à l'augmentation des responsabilités municipales, mais aussi à la hausse marquée des coûts occasionnée par l'inflation, estimée à près d'un milliard de dollars pour 2022.

L'UMQ démontre, par sa plateforme, que plusieurs mesures devront être considérées par le prochain gouvernement en tenant compte du contexte inflationniste, dont la construction des logements sociaux et abordables, la construction des logements locatifs en région, la protection des sources d'eau potable ainsi que le financement des infrastructures récréatives et sportives.

« On le constate, les dépenses liées notamment au carburant, à l'asphalte et au béton augmentent partout au Québec. L'inflation entraîne des répercussions importantes sur les décisions que nous devrons prendre pour nos populations, particulièrement pour nos infrastructures. Il faut que le gouvernement qui sera élu le 3 octobre prochain soit au rendez-vous dans la prochaine année pour réduire cette pression sur nos budgets », a souligné le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

Rappelons que le 16 septembre prochain, l'UMQ tiendra un Sommet électoral, à Montréal, où l'ensemble des cheffes et des chefs des principales formations politiques seront présents pour exposer leurs priorités et leurs engagements envers le milieu municipal.

« Ce moment de la campagne électorale est particulièrement important. Plusieurs centaines d'élues et élus de toutes les régions y participeront et s'attendront que les partis politiques s'engagent fortement pour le milieu municipal, et ce, pour les quatre prochaines années. Pour nous, le Sommet jettera aussi les bases pour les négociations du prochain pacte fiscal », a conclu monsieur Côté.

