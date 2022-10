Élections provinciales - La FCSSQ offre son entière collaboration au gouvernement

QUÉBEC, le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) félicite toutes les candidates et tous les candidats élus par la population, et particulièrement M. François Legault pour son élection à titre de premier ministre du Québec. Elle offre son entière collaboration au nouveau gouvernement afin d'apporter sa contribution aux travaux découlant des nombreux défis auxquels est confronté le réseau scolaire public.

Durant la campagne électorale, la FCSSQ a proposé des pistes de solution aux principaux enjeux en éducation que sont la persévérance et la réussite scolaires, la pénurie de main-d'œuvre et les infrastructures scolaires notamment en matière d'entretien des bâtiments et de développement du parc immobilier.

« Forte de l'expertise de son réseau, la Fédération est un joueur incontournable en éducation et le gouvernement peut compter sur elle pour faire avancer les dossiers dans le meilleur intérêt des élèves. Aussi, la FCSSQ est heureuse de constater que l'éducation continuera d'être une priorité du gouvernement caquiste et s'engage à être un partenaire collaboratif » a déclaré la présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré.

Mme Dupré souhaitera rencontrer rapidement la personne qui occupera le poste de ministre de l'Éducation afin de discuter de ces enjeux et de mettre de l'avant des solutions porteuses pour l'ensemble des élèves du système public d'éducation.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

