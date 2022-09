Élections provinciales - L'éducation publique: une priorité au Québec

QUÉBEC, le 22 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) tient à réitérer que l'éducation publique au Québec se doit d'être une priorité. À cet égard, elle souhaite faire connaître ses attentes et partager certaines pistes de solutions.

Pour la FCSSQ, il est essentiel que les partis politiques s'engagent à mettre de l'avant des mesures permettant d'assurer la pérennité et la qualité des services éducatifs publics. Pour ce faire, les mesures proposées doivent répondre aux principaux enjeux en éducation que sont la persévérance et la réussite scolaires, la pénurie de main-d'œuvre et les défis liés aux infrastructures notamment en matière d'entretien des bâtiments et de développement du parc immobilier.

Persévérance et réussite scolaires

Considérant que les besoins des élèves ont été grandement affectés par la pandémie, la FCSSQ recommande d'abord de pérenniser le Plan de la réussite scolaire annoncé lors du Budget 2021-2022 notamment en bonifiant certaines mesures et en transformant des mesures temporaires en mesures récurrentes, plus particulièrement celles permettant la mise en œuvre de mesures d'accompagnement pédagogique adaptées à la réalité de chacun des milieux, le tout en s'appuyant sur des pratiques pédagogiques probantes et appuyées par les recherches, assurant ainsi une plus grande réussite des élèves jeunes et adultes.

Pénurie de main-d'œuvre

En matière de pénurie de main-d'œuvre, la FCSSQ rappelle que les difficultés d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre vont bien au-delà du personnel enseignant. Elle souhaite donc que les mesures qui seront déployées par le prochain gouvernement concernent l'ensemble des professions en éducation.

Ainsi, des mesures devront être déployées afin d'assurer le recrutement de ressources professionnelles et techniques dans divers secteurs, dont les ressources informationnelles, les ressources matérielles, la psychologie ou l'orthopédagogie, les services de garde et de soutien ainsi que pour assurer leur insertion professionnelle. Afin d'agir efficacement à l'égard de cet enjeu de pénurie de main-d'œuvre, la FCSSQ propose également la mise en place de prévisions décennales des besoins de main-d'œuvre dans les centres de services scolaires ainsi qu'une souplesse dans l'application des règles adaptées à chacun des milieux.

Toujours dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, la formation professionnelle s'avère à coup sûr une opportunité de doter le marché du travail de travailleurs compétents. Il nous apparaît donc essentiel de miser sur le déploiement de mesures permettant un meilleur accès à la formation, une plus grande fluidité des parcours ainsi que la pérennité de la formule d'apprentissage accru en milieu de travail.

Infrastructures

La Fédération souligne que le prochain gouvernement devra tenir compte de l'impact de l'inflation en ajustant le financement et en maintenant la cadence de la réalisation des projets de construction et de rénovation des écoles. Elle demande également que les compressions récurrentes en éducation, évaluées à 375 M$, soient abolies afin d'être réinvesties dans l'entretien des immeubles scolaires. À terme, des montants substantiels devront être réinvestis pour l'entretien des bâtiments. Les crédits attribués devraient viser l'équivalent de 2 % de la valeur du parc immobilier soit l'équivalent de 1,5 G$.

« Dans le cadre de la présente campagne électorale, la FCSSQ invite les principaux partis politiques à prendre des engagements concrets sur ces enjeux et donc à témoigner de l'importance qu'ils accordent à l'éducation publique. », a conclu la présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, des services juridiques et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Renseignements: Caroline Lemieux, Directrice des communications et des affaires publiques, Fédération des centres de services scolaires du Québec, Tél. : 418 651-3220 - Cell. : 418 570-9716, [email protected], www.fcssq.quebec, Twitter : @FCSSQ