Élections provinciales 2026 : le SCFP-Québec invite les candidates et candidats à s'engager pour sauver nos services publics

MONTRÉAL, le 29 juin 2026 /CNW/ - À deux mois du déclenchement prévu de la prochaine campagne électorale provinciale, le SCFP-Québec invite les candidates et candidats de toutes les formations politiques à s'engager clairement pour sauver et renforcer les services publics en signant la déclaration disponible au www.servicespublics.org.

Pour le SCFP-Québec, la prochaine campagne électorale doit permettre de répondre à trois questions fondamentales : qui va garantir des services publics de qualité à la population? Qui va défendre les droits des travailleuses et travailleurs? Et qui va refuser le chant des sirènes de la privatisation?

« Les services publics appartiennent à la population. À l'approche de la campagne électorale, les candidates et candidats doivent dire clairement de quel côté ils se trouvent. Est-ce qu'ils vont protéger nos services publics ou les affaiblir? Est-ce qu'ils vont respecter les travailleuses et travailleurs ou continuer de réduire leurs droits? Est-ce qu'ils vont financer les missions de l'État ou couper dans les services à la population? », affirme Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

Pour le SCFP-Québec, la qualité des services publics rendus à la population doit être placée au centre de la campagne électorale. Certains politiciens proposeront de couper dans les services pour équilibrer les budgets. D'autres choisiront de financer adéquatement les missions de l'État afin de garantir des services publics accessibles, fiables et de qualité, partout au Québec. Les Québécois et Québécoises méritent de pouvoir aller voter en sachant qui garantira des services publics de qualité. Le respect des travailleuses et travailleurs doit aussi devenir un engagement incontournable. Après les projets de loi portés par le ministre Boulet, qui ont multiplié les attaques contre les droits des travailleurs, le SCFP-Québec veut que les futurs élus s'engagent à défendre réellement les personnes qui font vivre les services publics au quotidien. Enfin, la privatisation ne peut rester un enjeu ignoré. Qu'il soit question d'Hydro-Québec, du transport collectif ou d'autres services essentiels, les Québécoises et les Québécois ont le droit de savoir qui entend garantir le caractère public des services à la population et qui est prêt à en confier davantage au privé.

« Sauver nos services publics, c'est choisir le bien commun. C'est refuser que les services à la population deviennent une variable d'ajustement budgétaire ou une occasion d'affaires pour le privé. Les Québécoises et les Québécois méritent de savoir qui va se tenir debout pour les services publics », conclut Patrick Gloutney.

Les candidates et candidats, ainsi que l'ensemble des électeurs et électrices qui ont à cœur nos services publics, peuvent consulter et signer la déclaration disponible au www.servicespublics.org.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 12 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Julien Royal, Service des communications du SCFP, 514 638-1461