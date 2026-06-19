Hydro-Québec se prive d'excellence

MONTRÉAL, le 19 juin 2026 /CNW/ - Les syndicats qui représentent des salarié.e.s au Centre d'excellence en électrification des transports et stockage d'énergie (CEETSE) sont abasourdis par la nouvelle que la Société d'État ferme ce pôle d'innovation de classe mondiale.

« Pourquoi se priver d'excellence? La recherche qui est fait au CEETSE est parmi la plus importante dans son domaine. Ils ont plus d'une centaine de familles de brevets qui reflètent l'excellence de leurs travaux. Il est mentionné dans leur communiqué qu'ils vont collaborer au transfert des actifs des laboratoires du CEETSE vers l'écosystème de recherche. En ce sens, il y a plusieurs drapeaux rouges qui s'élèvent à savoir quelle est la nature de cet écosystème ? Y-aura-t-il transfert vers un développeur privé ? Pourquoi ce transfert maintenant alors que la mise en place très onéreuse a déjà été effectuée? Encore et malheureusement, Hydro-Québec choisit le chemin du transfert d'actifs. Cette décision a un impact économique important à l'égard des personnes visées et ternis l'effet de rayonnement que doit avoir Hydro-Québec dans le domaine de la recherche de fine technologie, » se désole Robert Claveau, président du Syndicat des technologues d'Hydro-Québec (STHQ-SCFP 957).

Le CEETSE faisait partie intégrante de l'Institut de recherche d'Hydro-Québec (IREQ). Il employait plus d'une centaine de personnes dans le domaine des matériaux de batterie pour les véhicules électriques et autres applications de stockage d'énergie, tant stationnaires que mobiles.

Le développement de la filière batterie au Québec a été ébranlé par de graves déboires avec la perte de centaines de millions de dollars investit par le gouvernement au privé. Maintenant, la CAQ s'attaque à un atout public.

« Hydro-Québec a été bâti par des visionnaires qui ont compris qu'être maitre chez nous passe par l'innovation. Les défis énergétiques qui attendent le Québec sont immenses. Pour les relever avec succès, Hydro-Québec aura besoin de technologies, d'infrastructure, de personnel compétent et de recherche qui fait des jaloux dans le monde entier! » de conclure le président syndical.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 16 500 membres dans le secteur énergie. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]